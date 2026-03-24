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"Como llega, se va": Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio de MasterChef

El ganador del reality de cocina de Telefe que condujo Wanda Nara aseguró que no se quedará con el dinero. Se propuso que el 100% tenga un fin benéfico.

A menos de una semana de consagrarse ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas reveló qué piensa hacer con el premio que recibió como campeón del certamen: "Como llega, se va", anticipó. El youtuber se llevó 50 millones de pesos, además del trofeo.

El cantante cordobés puso en palabras lo vivido durante la última dictadura argentina.
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Después de imponerse en una reñida final con Sofi Gonet, el influencer detalló que el 100% del galardón va a tener un fin benéfico. "Gente hermosa, para los que me preguntan qué voy a hacer con el premio: lo voy a donar, no es para mí", anunció.

El actor aseguró en una historia de Instagram que "la mitad va a ir al Hospital Garrahan para comprar juguetes" y "la otra mitad será para adoptar perritos de la calle, para conseguirles familia", y además comprarles suministros, según remarcó.

"A Oli la conocí un mes antes de que termine la competencia. Los invité a merendar a ella y a su familia, y a los cuatro días falleció", contó Lucas, y rompió en llanto por la emoción. La familia de la menor fue un gran sostén para el youtuber en la fase final del programa, y siempre le dijo que había "un angelito" apoyándolo.

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