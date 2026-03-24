"Como llega, se va": Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio de MasterChef El ganador del reality de cocina de Telefe que condujo Wanda Nara aseguró que no se quedará con el dinero. Se propuso que el 100% tenga un fin benéfico. + Seguir en







A menos de una semana de consagrarse ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas reveló qué piensa hacer con el premio que recibió como campeón del certamen: "Como llega, se va", anticipó. El youtuber se llevó 50 millones de pesos, además del trofeo.

Después de imponerse en una reñida final con Sofi Gonet, el influencer detalló que el 100% del galardón va a tener un fin benéfico. "Gente hermosa, para los que me preguntan qué voy a hacer con el premio: lo voy a donar, no es para mí", anunció.

El actor aseguró en una historia de Instagram que "la mitad va a ir al Hospital Garrahan para comprar juguetes" y "la otra mitad será para adoptar perritos de la calle, para conseguirles familia", y además comprarles suministros, según remarcó.

Embed ¡Bienvenido, Ian Lucas! Con la alegría y la sonrisa característica, recibimos al campeón de #MasterchefCelebrity para hablar de todo y



Mirá #CortaPorLozano en https://t.co/WvZZPGKKoq pic.twitter.com/1DCUITQwgg — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) March 23, 2026 Ian contó que detrás del juego nunca hubo un interés económico, y resaltó que una experiencia personal lo marcó durante todas las grabaciones: se trata de una nena internada en el Garrahan.