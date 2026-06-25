Confirmado: vuelve un hito de la televisión local a Telefe La señal anunció el retorno de una de las producciones internacionales más exitosas. Los detalles. Agregar C5N en









Una reconocida serie vuelve a la pantalla de Telefe.

Telefe sacudió la industria del entretenimiento al anunciar de forma oficial el retorno a su grilla de una de las producciones internacionales más exitosas de los últimos tiempos. El famoso canal decidió apostar nuevamente por Avenida Brasil, un verdadero fenómeno de audiencias que promete acaparar la atención de los televidentes y calentar la competencia por el rating en la pantalla chica.

A través de un comunicado oficial emitido por la emisora de Buenos Aires, se detalló que la aclamada telenovela volverá a formar parte de su programación. La estrategia del canal busca revivir el furor y la enorme repercusión que este melodrama generó en el público local durante su primera emisión, consolidándose como una de las ficciones más vistas de la década.

La trama central gira en torno a la intensa historia de Rita, el personaje interpretado por Débora Falabella, quien lleva adelante una incansable cruzada para recuperar la identidad y la vida que su madrastra, Carminha, le robó cuando era apenas una niña. La producción es ampliamente reconocida a nivel internacional por su atrapante narrativa de suspenso, traición y un fuerte trasfondo de drama social.

Qué se sabe sobre el regreso de Avenida Brasil a Telefe La aclamada producción del país vecino, que vio la luz originalmente en el año 2012, se prepara para desembarcar nuevamente en la pantalla chica local luego de permanecer una larga temporada guardada, generando una gran expectativa entre los fanáticos de los melodramas.

Esta atrapante historia se consolidó en su momento como un auténtico suceso de audiencias a lo largo y ancho de América Latina. En Argentina, el impacto no fue menor, cosechando niveles de encendido históricos y un fanatismo pocas veces visto para un producto extranjero, lo que llevó a que las autoridades de la señal la cataloguen con orgullo como “la novela de todos los tiempos”.

A pesar del enorme revuelo que causó el anuncio entre los televidentes, la directiva de la emisora optó por mantener el misterio respecto a los detalles finos de su grilla. Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre el día exacto del debut ni la franja horaria en la que se ubicará, aunque los spots publicitarios ya inundaron la pantalla acompañados por la clásica leyenda de "MUY PRONTO".