IR A
IR A

Confirmado: vuelve un hito de la televisión local a Telefe

La señal anunció el retorno de una de las producciones internacionales más exitosas. Los detalles.

Una reconocida serie vuelve a la pantalla de Telefe.

Una reconocida serie vuelve a la pantalla de Telefe.

Telefe sacudió la industria del entretenimiento al anunciar de forma oficial el retorno a su grilla de una de las producciones internacionales más exitosas de los últimos tiempos. El famoso canal decidió apostar nuevamente por Avenida Brasil, un verdadero fenómeno de audiencias que promete acaparar la atención de los televidentes y calentar la competencia por el rating en la pantalla chica.

Marley entrevistó a Messi.
Te puede interesar:

Marley entrevistó a Lionel Messi luego del escándalo con Flor Peña y Luzu TV

A través de un comunicado oficial emitido por la emisora de Buenos Aires, se detalló que la aclamada telenovela volverá a formar parte de su programación. La estrategia del canal busca revivir el furor y la enorme repercusión que este melodrama generó en el público local durante su primera emisión, consolidándose como una de las ficciones más vistas de la década.

La trama central gira en torno a la intensa historia de Rita, el personaje interpretado por Débora Falabella, quien lleva adelante una incansable cruzada para recuperar la identidad y la vida que su madrastra, Carminha, le robó cuando era apenas una niña. La producción es ampliamente reconocida a nivel internacional por su atrapante narrativa de suspenso, traición y un fuerte trasfondo de drama social.

Qué se sabe sobre el regreso de Avenida Brasil a Telefe

La aclamada producción del país vecino, que vio la luz originalmente en el año 2012, se prepara para desembarcar nuevamente en la pantalla chica local luego de permanecer una larga temporada guardada, generando una gran expectativa entre los fanáticos de los melodramas.

Esta atrapante historia se consolidó en su momento como un auténtico suceso de audiencias a lo largo y ancho de América Latina. En Argentina, el impacto no fue menor, cosechando niveles de encendido históricos y un fanatismo pocas veces visto para un producto extranjero, lo que llevó a que las autoridades de la señal la cataloguen con orgullo como “la novela de todos los tiempos”.

A pesar del enorme revuelo que causó el anuncio entre los televidentes, la directiva de la emisora optó por mantener el misterio respecto a los detalles finos de su grilla. Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre el día exacto del debut ni la franja horaria en la que se ubicará, aunque los spots publicitarios ya inundaron la pantalla acompañados por la clásica leyenda de "MUY PRONTO".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La conductora aseguró que el futbolista no pagó nada de la deuda por alimentos.

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen peleando por la cuota de alimentos: "No paga nada, cero"

¿Quién se fue de Gran Hermano?

Mano a mano histórico: quién se fue de Gran Hermano en la gala de eliminación

Nicolás Vázquez confirmó que las grabaciones comenzarán el 8 de julio y que Bandana no estará en el programa.

Nico Vázquez dio detalles de cómo será Popstars y cuándo comenzarán las grabaciones

Por el partido de la Selección argentina, Telefe no emitirá El Noticiero de la gente

Telefe cambia su grilla y levanta su programa más famoso este lunes 22 de junio

Emanuel y Mariela volvieron a tener un baile más que hot en la noche de fiesta de Gran Hermano.

Dos participantes de Gran Hermano y un baile que enciende más los rumores de romance

Segun la encuesta de Fefe Bongiorno la candidata a irse de Gran Hermano es Titi.

El sorpresivo vuelco en la encuesta de Gran Hermano: quién es ahora el candidato a irse

últimas noticias

La actriz vuelve a protagonizar una ficción jutno a dos colegas reocnocidas.

Jimena Barón vuelve a la ficción y anunciaron que será junto a dos actrices de lujo

Hace 18 minutos
Nueva crisis de pareja entre la artista y el jugador de fútbol por la aparición de una tercera persona.

Se supo la reacción de la China Suárez cuando Mauro Icardi pidió volver a ver a otra mujer

Hace 27 minutos
La artista fue sancionada por brindar información del afuera.

Andrea del Boca sigue sumando polémicas en Gran Hermano: ahora sufrió una dura sanción

Hace 41 minutos
El Comité Especial de Descolonización adoptó por consenso la resolución por Malvinas. 

Malvinas: la ONU aprobó una resolución que pide a Reino Unido reanudar las negociaciones por la soberanía

Hace 54 minutos
La modelo rusa fue tentada para el ciclo de cocina en Telefe.

Escándalo Icardi-China Suárez: ¿Wanda Nara lleva a la tercera en discordia a MasterChef?

Hace 1 hora