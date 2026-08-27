Es una pareja muy famosa, él abrazó a una de las mujeres más bellas de la TV y ella le hizo un fuerte reclamo

Durante una emisión en vivo, una reconocida panelista reaccionó tajante ante los elogios de sus compañeras hacia el padre de su hijo.

Un incómodo momento televisivo se vivió en la última emisión de un programa de streaming. Durante la transmisión en vivo, la modelo y presentadora Mica Viciconte reaccionó de forma tajante al enterarse de la cercanía y los gestos de afecto entre su pareja, el ex futbolista Fabián Cubero , y una de sus compañeras de panel.

El cruce comenzó cuando Cinzia , la ex Gran Hermano, relató su experiencia laboral previa con el ex jugador de Vélez. La panelista venezolana elogió a Cubero calificándolo como "muy, muy copado", "alegre" y "súper educado" , palabras que generaron un cambio inmediato en el semblante de la marplatense.

Lejos de dejar pasar los elogios, la ex Combate interrumpió la charla al aire de La Jugada (Telefe) y soltó sin vueltas: "No me gusta" . Pese a las risas que intentaron suavizar la atmósfera en el estudio, la influencer marcó un estricto límite en directo respecto a las muestras de afecto y la confianza que terceros mantienen con el padre de su hijo.

El intercambio subió de tono cuando la influencer e integrante de la obra Sex, Daniela Celis , preguntó si Cubero saludaba de manera formal o con afecto personal. Cinzia confirmó que el exdeportista saludaba con "abrazo", lo que motivó a Celis a acotar sobre sus propios hábitos de saludo, provocando otro cruce de Viciconte: "No, vos te vas un poco con mano larga" .

Aunque la exparticipante del reality aclaró rápidamente que sus comentarios eran con buena intención y sin segundas lecturas ("No, pero hablo bien"), el ida y vuelta dejó expuestos los celos y la postura inquebrantable de la panelista sobre las interacciones afectivas de Cubero en el medio.

Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Cómo se conocieron Fabián Cubero y Mica Viciconte

La historia de amor entre Fabián Cubero y Mica Viciconte comenzó a mediados de 2017, cuando ambos coincidieron en un evento solidario organizado por la señal TyC Sports. En aquel momento, el exdefensor venía de cerrar su matrimonio con la modelo Nicole Neumann, mientras que la influencer consolidaba su perfil mediático.

La química inicial se dio entre bastidores, aunque mantuvieron el vínculo en estricta reserva durante varios meses para evitar la presión mediática. La pareja confirmó formalmente su noviazgo en marzo de 2018, tras haber consolidado las primeras salidas y presentaciones en círculos íntimos.

A lo largo de los años, construyeron una relación sólida que sorteó constantes cruces mediáticos y la exposición pública. En 2020 tomaron la decisión de mudarse juntos a una residencia en un barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires para dar un paso clave en la convivencia.

El punto culminante de la pareja ocurrió el 6 de mayo de 2022 con el nacimiento de Luca Cubero, el primer hijo en común de la pareja y el cuarto para el histórico capitán del club de Liniers. La llegada del bebé terminó de afianzar la dinámica familiar assembled con las hijas mayores del deportista.

A casi una década de sus primeros encuentros, la dupla se mantiene como una de las más consolidadas del espectáculo argentino. Ambas figuras comparten diariamente sus proyectos laborales en televisión y redes sociales, alternando momentos de complicidad con insólitos reclamos al aire.