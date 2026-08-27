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La serie que sufre tragedias muy seguido: ahora una de sus actrices anunció que la operaron de un tumor cerebral

La artista atravesó dos cirugías cerebrales en pocos meses luego de un diagnóstico que no esperaba. Hoy se recupera favorablemente y comparte su testimonio para concientizar sobre la prevención médica.

La actriz recordó el momento exacto en que un neurólogo le comunicó el diagnóstico.

La actriz recordó el momento exacto en que un neurólogo le comunicó el diagnóstico.

El elenco de Dawson's Creek enfrenta una nueva noticia apenas meses después de la muerte de James Van Der Beek, protagonista de la recordada serie. En esta oportunidad, la actriz Busy Philipps dio a conocer públicamente que fue operada de un tumor cerebral maligno, luego de someterse a dos cirugías durante los últimos seis meses debido a este problema de salud.

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En diálogo con la revista People, la actriz de 47 años se mostró agradecida por haber podido superar la enfermedad, y se refirió al impacto que este proceso tuvo en su vida: "Estoy agradecida de estar viva" y agregó que se considera la persona "más afortunada del mundo". Su testimonio resonó también entre los seguidores de la serie, que ya venían atravesando el duelo por la reciente pérdida de su compañero de elenco.

El diagnóstico de Philipps se produjo a partir de una resonancia magnética preventiva realizada en febrero de 2026, apenas un día después de la muerte de Van Der Beek. Pese a no presentar síntomas evidentes, el estudio reveló una masa de 2,6 centímetros ubicada en el lóbulo frontal, identificada finalmente como un oligodendroglioma de grado 2, un tumor poco frecuente y de crecimiento lento.

La actriz recordó el momento exacto en que un neurólogo le comunicó el diagnóstico: "Esto es un tumor real y está dentro de tu cerebro. Hay que extirparlo", le advirtió el médico. Sobre su reacción inmediata ante la noticia, Philipps confesó: "Hiperventilé y traté de respirar".

Qué le pasó a Busy Philipps, una de las actrices de Dawson's Creek

Luego de recibir el diagnóstico, Busy Philipps debió comunicárselo a sus dos hijas, Birdie, de 18 años, y Cricket, de 13. La masa detectada fue extirpada con éxito el 2 de marzo, durante una intervención de cinco horas realizada en el centro médico NYU Langone. Según explicó una médica neuróloga consultada por People, de no haberse detectado a tiempo, el tumor podría haber triplicado su tamaño, complicando considerablemente su extirpación completa.

Un mes después de comenzar su proceso de recuperación, la actriz enfrentó una complicación. Su dermatóloga notó que la zona de la incisión presentaba un aspecto extraño, lo que finalmente derivó en la confirmación de una infección bacteriana. Esta situación la obligó a someterse a una segunda cirugía en abril, con el objetivo de limpiar la herida y retirar un pequeño implante de titanio que le habían colocado previamente en el cráneo.

Sobre esta segunda intervención, expresó el desgaste emocional que le generó volver a pasar por el quirófano: "Sentí que había vuelto al punto de partida. Estaba muy enojada". Además, reflexionó sobre las señales que su cuerpo le había dado antes del diagnóstico: "No era consciente de que algo anduviera realmente mal, pero era así: algo no funcionaba correctamente. Era como si no pudiera controlarlo".

Actualmente, la actriz se encuentra en plena recuperación y no necesita someterse a quimioterapia ni radioterapia, aunque continuará con controles médicos periódicos. Philipps destacó el acompañamiento constante de su familia, sus hijas y su amiga íntima Michelle Williams, también excompañera de elenco en Dawson's Creek, y decidió compartir públicamente su historia para incentivar a otras personas a prestar atención a sus instintos de salud.

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