En medio de las negociaciones con el PRO, Karina Milei y Diego Santilli recorrieron el barrio porteño de Belgrano Junto a jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, el jefe de Gabinete y la secretaria general de la presidencia visitaron este viernes Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano ubicado bajo el Viaducto Mitre. Por Agregar C5N en









La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, recorrieron este viernes Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano ubicado bajo el Viaducto Mitre, en el barrio porteño de Belgrano.

La actividad se enmarca en medio de las negociaciones políticas que el PRO y LLA iniciaron hace varios con diversas reuniones de cara a un armado electoral común tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en otros distritos.

La visita incluyó la segunda etapa del proyecto, ubicada sobre el eje Libertador, que retoma su desarrollo con una propuesta orientada principalmente al sector automotor premium, además de contar con propuestas gastronómicas. El nuevo tramo tendrá más de 50 cargadores para vehículos eléctricos y un estacionamiento subterráneo con capacidad para aproximadamente 180 vehículos.

Durante la actividad, se abordaron las metodologías sustentables utilizadas en la obra y los puestos de trabajo generados a partir del desarrollo. Luego recorrieron el bazar NaNa Worlds y el nuevo centro de información al turista de gestión privada.

Cómo es Vía Viva El centro comercial cuenta con aproximadamente 4 kilómetros bajo el Viaducto Mitre y está ubicado sobre terrenos ferroviarios que quedaron disponibles luego de la elevación de las vías. El proyecto está organizado en tres sectores: Barrio Chino, Libertador e Hipódromo, con propuestas comerciales, gastronómicas, de entretenimiento y servicios.