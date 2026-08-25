Santiago Del Moro rompió el silencio tras los rumores de salida de Telefe

El conductor respondió a las versiones sobre un posible cambio de canal. Además, debió intervenir durante una fuerte discusión dentro de Gran Hermano.

Santiago del Moro habló públicamente luego de que surgieran versiones sobre una posible salida de Telefe y un eventual regreso a América TV. El rumor fue instalado por Marcela Tauro , quien aseguró que desde el canal estarían interesados en volver a contar con el conductor para una nueva etapa de Intratables.

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La información tuvo una fuerte repercusión porque Del Moro actualmente está al frente de Gran Hermano Generación Dorada y tiene un contrato firmado con Telefe por cinco años. Ante las versiones, el conductor decidió aclarar cuál es su situación y qué piensa hacer a futuro.

Durante su programa de radio, Del Moro contó si bien reconoció que le gusta recibir propuestas laborales, dejó en claro cuál es su prioridad actualmente; “Primero pará, me encanta recibir llamados, uno se siente muy orgulloso, pero yo tengo por el momento”, expresó el conductor.

Luego fue más claro al referirse a su vínculo con ambos canales: “Yo siento América como mi casa y Gran Hermano va a seguir y yo voy a seguir con GH”. De esta manera, Del Moro descartó al menos por ahora la posibilidad de abandonar el ciclo que conduce en Telefe.

En otra emisión de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago Del Moro tuvo que intervenir durante la cena de nominadas debido a una fuerte discusión entre las participantes. El encuentro, que buscaba que las seis mujeres de la placa pudieran expresar sus diferencias, terminó con varios cruces y acusaciones.

Uno de los primeros enfrentamientos se produjo cuando el conductor le preguntó a Mariela Prieto quién quería que abandonara la casa. La participante eligió a Tamara Paganini y cuestionó distintas actitudes que, según relató, había tenido su compañera con ella. Paganini negó las acusaciones y la discusión rápidamente subió de tono.

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También hubo un fuerte intercambio entre Jennifer “Pincoya” Galvarini y Paganini. Pincoya sostuvo que quería que su compañera se fuera por diferentes situaciones que habían ocurrido dentro de la casa y lanzó varias acusaciones. Paganini, por otra parte, consideró que el conflicto estaba relacionado con una nominación y otros episodios menores.

Otro de los cruces tuvo como protagonistas a Yisela “Yipio” Pintos y Sol Abraham. La situación se volvió todavía más tensa cuando Abraham acusó a Paganini de haberla escupido deliberadamente en la cara. Ante los gritos y la imposibilidad de continuar con la conversación, Del Moro decidió interrumpir la transmisión de la cena.

“No puedo entender cómo gente grande todavía no puede dirimir de otra manera sus diferencias”, declaró el conductor al explicar por qué había decidido cortar la emisión.