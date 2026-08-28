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Nueva e inesperada salida de Gran Hermano tras las expulsiones de Danelik y Campanita: estalló el escándalo

Tras un clima tenso y complejas decisiones por parte de las autoridades del formato, un concursante optó por dar un paso al costado y rompió el silencio con fuertes acusaciones sobre las reglas del reality.

El exfutbolista arremetió contra la producción del programa.

El exfutbolista arremetió contra la producción del programa.

Redes sociales

Gran Hermano vuelve a quedar envuelta en un clima de absoluta tensión tras registrarse una nueva y sorpresiva baja dentro del juego. En medio de un clima enrarecido por las recientes sanciones y medidas disciplinarias que sacudieron la convivencia del certamen, la abrupta partida de Brian Sarmiento volvió a encender las alarmas entre los seguidores del reality televisivo.

Una oficial de seguridad llegó hasta la casa para persuadir a Campanita de irse.
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El sorpresivo alejamiento del exfutbolista no estuvo exento de polémica y desató un fuerte revuelo tanto en el estudio como en las redes sociales. Tras cruzar la puerta del establecimiento, el participante rompió el silencio con severos cuestionamientos hacia los responsables del programa, abriendo un frente de conflicto impredecible que pone bajo la lupa los manejos de la competencia en esta convulsionada etapa.

La denuncia de Brian Sarmiento al salir de Gran Hermano

Brian Sarmiento sacudió la escena televisiva al tomar la decisión de abandonar por propia voluntad la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La abrupta salida del exfutbolista se desencadenó tras la severa sanción de la producción, que expulsó de manera directa a su pareja, Danelik, y a Campanita luego de que ambas protagonizaran un violento enfrentamiento dentro del reality show.

Tras abandonar el certamen, el deportista utilizó sus plataformas digitales para romper el silencio y apuntar contra las autoridades del programa. En un descargo publicado en su cuenta oficial de Instagram, el exfutbolista manifestó su malestar con la organización del juego al expresar: “Les voy a decir una sola cosa... Yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte”.

La tensión continuó en aumento cuando el exjugador dejó entrever presuntas irregularidades y cambios inesperados en los acuerdos previos con el canal. Respecto al manejo del formato televisivo y las cláusulas pactadas antes del aislamiento, el participante lanzó una contundente advertencia al señalar que “a veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó. Por ahora prefiero no decir más. Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender”.

Finalmente, el deportista dedicó un mensaje de respaldo incondicional hacia su novia y cuestionó con firmeza el criterio utilizado para sancionarla. Para cerrar su comunicado virtual y dejar en clara su postura frente al público, concluyó: “Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza”.

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