Expulsión, resistencia y personal de seguridad en la casa: así fue la escandalosa salida de Campanita de Gran Hermano

El hecho dejó a la vista la tensión que atraviesa la convivencia dentro del reality más seguido de la televisión.

Una oficial de seguridad llegó hasta la casa para persuadir a Campanita de irse.

Gran Hermano decidió el jueves expulsar de la casa de la Generación Dorada a Steffany "Campanita" Pereira y Danelik Galazán luego del violento encontronazo que ambas protagonizaron la noche anterior y que estuvo cerca de derivar en una agresión física.

Mientras Danelik aceptó sin resistencia la decisión del reality, Campanita volvió a mostrar la misma actitud que había tenido cuando fue eliminada por el público, negándose rotundamente a abandonar la propiedad.

La mediática decidió ir directamente al confesionario para dejar en claro que "no iba a aceptar de ninguna manera" la resolución de la producción. Campanita insistió en que había sido víctima de numerosas "cosas horribles" durante su estadía, pese a que horas antes había sido ella quien retiró de la habitación las fotos de los hijos de Solange Abraham y Pincoya, episodio que originó todo el conflicto.

Mariela Prieto , la jugadora que había permitido el ingreso de Campanita a la casa luego de su eliminación previa, intentó hacerla entrar en razón sin éxito, incluso después de que la organización le advirtiera que su postura podía perjudicarla dentro del juego. Finalmente, tal como había anticipado Santiago del Moro al aire para la audiencia de Telefe, personal femenino de seguridad ingresó a la propiedad para retirar a la participante del lugar.

El momento generó impacto cuando la oficial de seguridad llegó hasta la casa para persuadir a Campanita de irse , por lo que la participante rompió en llanto y hasta llegó a abrazar a la mujer entre lágrimas. Luego de una extensa charla, Pereira finalmente decidió retirarse por la puerta de atrás de la propiedad.

Tras la intervención del personal femenino, Campanita dejó la casa



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Brian Sarmiento abandonó la casa de Gran Hermano

La salida de Brian Sarmiento del reality se produjo en medio de la madrugada, en solidaridad con su pareja Danelik Galazán, quien había sido sancionada por la producción luego de protagonizar una violenta pelea dentro de la casa. El exfutbolista, que no estaba incluido en la sanción original, decidió irse por decisión propia en desacuerdo con la determinación tomada por la organización del ciclo.

A través de sus redes sociales, Sarmiento explicó los motivos detrás de su decisión: "Les voy a decir una sola cosa... yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte. A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó".

El exfutbolista adelantó además que prefería no dar mayores detalles por el momento, aunque prometió revelar su versión completa una vez finalizado su vínculo contractual con el programa: "Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender".

Redes sociales

En el mismo mensaje, Sarmiento aprovechó para respaldar públicamente a su pareja y cuestionar la manera en que la producción manejó la situación: "Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza".

Posteriormente, en un video difundido en sus redes, profundizó su postura crítica hacia el manejo del episodio por parte del reality: "Es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya cuando Campanita iba a atacarla".

El exfutbolista, que había reingresado a la casa días antes para acompañar a Pincoya, decidió finalmente priorizar su vínculo sentimental con Danelik por encima de su continuidad en el juego. Sarmiento eligió el camino de la denuncia pública y remarcó su preocupación por cómo quedó expuesta su pareja tras el conflicto: "Estamos bastante preocupados por todo, por cómo la están haciendo quedar".