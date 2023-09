Grave denuncia contra Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig de Gran Hermano

“Esto va a ser una bomba”, había puesto Poggio y mostró un video entrenando. La idea era atraer usuarios para que puedan realizar el mismo entrenamiento y lograr un cambio si eso era lo deseado.

La mala experiencia de Romina Traetta, creadora del proyecto donde colaboró con Romina Uhrig, Julieta Poggio y Daniela Celis:



Por su parte, Romina expresó: “Entrenar te ayuda a tener una vida saludable. Te dejo mi rutina para que cuando tengas 15 minutos desempolves la colchoneta que tenés en tu casa y arranques”. Sin embargo, por más compromiso que presentaron en un principio, finalmente lo abandonaron.

Sea por tiempos o por distintos proyectos, no cumplieron el contrato y una dueña del emprendimiento estalló: “Falta de compromiso, gente inexperta, gente que no les importa el otro. Las llamé y las contraté en un estudio con todo mi equipo. No cumplieron con el contrato”.

“No me interesa hacerles nada porque no me interesa y de todo se aprende. Siempre trabajé con gente muy profesional y los que no son profesionales, me bajo y a los 20 días no están más”, disparó.

Julieta Poggio estaría en pareja con Francisco Stoessel: la foto que los expuso

La actriz Julieta Poggio y el influencer Francisco Stoessel fueron captados por historias de Instagram compartiendo una misma reunión, lo que avivó las especulaciones sobre una relación amorosa entre la ex Gran Hermano 2022 y el hermano de Tini Stoessel.

Uno de estos indicios surgió cuando Estefi Berardi compartió una imagen en sus historias de Instagram, la cual había sido publicada por un amigo de Fran Stoessel. En esta imagen, se pueden ver las manos de una mujer y, al hacer zoom, se notan las uñas esculpidas de la persona en cuestión.

La propia Julieta Poggio publicó otra foto en la que se pueden apreciar sus uñas y muchos notaron que el estilo y el color de las uñas coinciden con los de la mujer que aparece en la imagen. Esto ha dejado a sus seguidores con la incógnita sobre si están en medio de un nuevo romance.