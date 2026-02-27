IR A
Gran Hermano 2026: Ángel de Brito filtró la exorbitante cifra que cobra Andrea del Boca por semana

El conductor de LAM informó que la actriz tiene una ventaja muy superior respecto a los otros participantes y eso generó polémica en el afuera.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

La actriz Andrea del Boca es una de las estrellas de Gran Hermano: Generación Dorada 2026 y la producción acordó con un sueldo millonario para que genere contenido durante las 24 horas, según reveló el periodista Ángel de Brito en Bondi Live.

Gran Hermano 2026: la durísima crítica de Graciela Alfano a Andrea del Boca

Fue ella misma quien contó que esta experiencia es "como volver a enamorarme, acá no va a haber un personaje de por medio, voy a cocinar, barrer, limpiar, me encanta el orden", aseguró este lunes en vivo en televisión. Pero también Lola Cordero contó en Radio 10 que pidió que "cualquier cosa que pase con su mamá, que es mayor, y ella la cuida, le tienen que avisar. Ante cualquier eventualidad, se lo tienen que comunicar".

Andrea del Boca

A través de Ángel Responde contó que tiene un arreglo particular hasta que se vaya de la casa. “¿Cuánto cobra por día Andrea del Boca? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés", inició en su programa.

“Voy a hacer la cuenta, va a ser fácil la cuenta... Aproximadamente, un millón de pesos por día. Andrea del Boca cobra como 30 palos por mes. 25 millones de pesos por mes”, contó y sorprendió porque habían revelado que el resto de los jugadores cobra un monto muy menor.

Fue el panelista Guido Záffora en DDM que “En MasterChef, en Bake Off, los participantes cobran por semana. Y los participantes de GH cobran 157.000 pesos semanales. No llegan al millón de pesos en el mes”.

