Gran Hermano 2026: la durísima crítica de Graciela Alfano a Andrea del Boca La exvedette recordó cuando coincidió en una tira con la actriz y la fulminó por la imagen que da en el reality de Telefe.







La mediática fue lapidaria con la actriz de telenovela afuera y adentro de GH. Redes sociales

Graciela Alfano habló del pasado que vivió con Andrea del Boca y de la estelaridad que tiene la actriz en Gran Hermano: "Es patética", dijo y aseguró que "le gusta dar órdenes".

La exvedette fue consultada sobre la idea que tiene la mediática al ingresar al reality de Telefe: “Habría que ver cuál es la intención de ella", empezó.

Agregó: "No creo que sea una intención económica, pero realmente estar en esa posición tan patética, durmiendo con la boca abierta, qué sé yo, corriendo de esa manera, es patético. La verdad que no está bueno, aseguró "Grace".

Embed Me vuelvo loco con esta Andrea del Boca silbando como un camionero porque nadie se callaba jajkja @GranHermanoAr @streamstelefe pic.twitter.com/vXsrfC1qtJ — Diego Poggi (@Poggi) February 26, 2026 El diálogo se dio en Puro Show, en El Trece, donde Alfano recordó las veces en que trabajaron juntas: “Nunca la traté. Hace 1.500 años me ofrecieron hacer con ella una novela. Fui hasta los estudios y el trato era como que ella estaba arriba y el resto, diez kilómetros abajo. Ahí dije: ‘Esto no me va’. Era ir a recibir órdenes. Era muchísimo dinero, pero mi persona no iba con eso”, subrayó.