Gran Hermano 2026: la durísima crítica de Graciela Alfano a Andrea del Boca

Graciela Alfano habló del pasado que vivió con Andrea del Boca y de la estelaridad que tiene la actriz en Gran Hermano: "Es patética", dijo y aseguró que "le gusta dar órdenes".
La exvedette recordó cuando coincidió en una tira con la actriz y la fulminó por la imagen que da en el reality de Telefe.
La exvedette fue consultada sobre la idea que tiene la mediática al ingresar al reality de Telefe: “Habría que ver cuál es la intención de ella", empezó.
Agregó: "No creo que sea una intención económica, pero realmente estar en esa posición tan patética, durmiendo con la boca abierta, qué sé yo, corriendo de esa manera, es patético. La verdad que no está bueno, aseguró "Grace".
El diálogo se dio en Puro Show, en El Trece, donde Alfano recordó las veces en que trabajaron juntas: “Nunca la traté. Hace 1.500 años me ofrecieron hacer con ella una novela. Fui hasta los estudios y el trato era como que ella estaba arriba y el resto, diez kilómetros abajo. Ahí dije: ‘Esto no me va’. Era ir a recibir órdenes. Era muchísimo dinero, pero mi persona no iba con eso”, subrayó.
Cuando consultaron a la exconductora si la habían tentado desde la producción de GH, dijo que la llamaron para ver si tenía ganas de ser parte de la edición Generación Dorada, pero desestimó la idea: “De ninguna manera voy a entrar, una diva nunca muestra su intimidad", argumentó.