Gran Hermano prepara la expulsión de una participante por amenazas a una compañera.

Agostina Spinelli no se esperaba que, en el regreso a la casa, su amiga Catalina Gorostidi no le preste atención y todo su foco esté con Juliana Scaglione, hoy su enemiga. Es por eso que comenzó una guerra peor entre sí que puede hacer estallar la casa.

“Yo sé bien lo que soy, tengo mis valores y mi reputación no la cambio por nada. Yo me crucé con cada cosa en la calle ¿y no me voy a parar con esta crota con aire de grandeza? Tres cachetazos le doy”, expresó la “poli” en una conversación con Emmanuel.

Agostina Spinelli Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Esto se sumó a la repudiable frase que tuvo respecto a la AMIA que generó el rechazo de las redes sociales y, de no haber expulsión, podría tener una fuerte sanción.

La primera y segunda cuestión fueron consideradas como fuertes agresiones por parte de la producción y estarían evaluando una salida de la participante.

¿Gran Hermano pierde rating? Las redes sociales llaman a un apagón total

Las redes sociales explotaron ante un comunicado de Santiago del Moro en el que reveló que los “Golden Ticket” era para que entren dos exintegrantes de la casa de Gran Hermano, luego de que ambas perdieron en el repechaje tras los tres ingresos. Por eso llamaron a un "apagón".

Durante una semana, el conductor mostró un solo ticket, contó que iba a revelar su uso con el correr de los días, pero no lo dijo hasta que finalizó el repechaje e ingresaron tres personas. En las redes comenzaron a especular si se trataba de un ingreso especial o de un nuevo participante.

Luego de que se sumen las críticas a la producción por un posible ingreso de Sabrina, una de las que no pudo entrar por repechaje, Del Moro no solo apareció con un ticket sino con dos. Eso llevaba a un supuesto beneficio para dos personas.