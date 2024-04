Gran Hermano: piden la expulsión de una participante por filtrar información

Una usuraria en la red social X expuso la situación y denuncia que Cata cuenta “cómo el psicólogo de Gran Hermano le pasa información dándole a entender que las cosas afuera están cambiando. “¿Tongo? Naaaa para nada”, se lee en la publicación con la charla.

“Si se va Joel, está más complicado. El psicólogo de Gran Hermano me dio a entender que afuera está habiendo un cambio grande”, le revela la santafesina a Darío, Nicolás, Martín y Bautista, encerrados en el baño.

Pero en otro clip más extensa de la misma situación, la hija del exfutbolista de Colón les asegura a los hermanitos que ella sabe todo. “Yo sé todo. Si los puedo ayudar, buenísimo. Y si no puedo, bueno. Es muy simple esto, es más fácil de lo que ustedes creen”, señaló y aclaró: “No vine acá sin entender el juego. Nuestros compañeros, tanto Licha, Rosi, Luchi, Denu, Agostina y Sabri nos van a ayuda, estoy 100% segura. Ya les pasé mucha información”.

A #GranFuria le doy mi bendición si en estos días se agarra a Cariño y se va de la casa.

Acá afuera le juntamos plata, la misma que hubiésemos usado para que ella gane. Es mucho más dinero.



Estafadores@SANTIAGODELMOROpic.twitter.com/jyTC5o2a5p — •• JulieGatalansky •• (@gatalansky) April 1, 2024

Escándalo en Gran Hermano: una exjugadora confirmó que la producción elige a los eliminados

La exparticipante, Constanza “Coty” Romero, expuso a la producción de Gran Hermano y aseguró que ellos deciden los eliminados de cada semana, dejándolos muy mal parados con el público.

Durante una entrevista, Coty Romero comenzó por revelar: “Hubo un momento en el que Mora (Jabornisky) nos dice: 'se acuerdan que dentro del contrato hay una parte que dice que si no jugamos, acá nos pueden sacar' y yo digo 'sí, la gente', pero ella nos dio a entender que era la producción”. Con estas palabras, comenzó por confirmar lo que muchos ya sospechaban.

Pero eso no fue lo único, sino que la propia correntina explicó: “Cuando me pongo a leer, una parte no decía explícitamente eso, pero daba a entender que ellos podían decidir...”. Tras esto, fue interrumpida por el entrevistador y este agregó que cualquier producción puede hacer esto si consideran que se está perjudicando el producto.