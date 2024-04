Escándalo en Gran Hermano 2023: una exjugadora confirmó que la producción elige a los eliminados

Durante una entrevista, Coty Romero comenzó por revelar: "Hubo un momento en el que Mora (Jabornisky) nos dice: 'se acuerdan que dentro del contrato hay una parte que dice que si no jugamos, acá nos pueden sacar' y yo digo 'sí, la gente', pero ella nos dio a entender que era la producción ". Con estas palabras, comenzó por confirmar lo que muchos ya sospechaban.

Pero eso no fue lo único, sino que la propia correntina explicó: "Cuando me pongo a leer, una parte no decía explícitamente eso, pero daba a entender que ellos podían decidir...". Tras esto, fue interrumpida por el entrevistador y este agregó que cualquier producción puede hacer esto si consideran que se está perjudicando el producto.

Para finalizar, vinculado a su participación en Gran Hermano 2022, Coty confesó: "Cuando toda la gente que quería se iba, yo sentía que ese era el camino. Si a mí me salía bien lo de las chicas, yo iba a ir por Conejo". Vale recordar que su estrategia salió mal tras el repechaje y reingreso de Daniela Celis, quien consiguió información de afuera.

