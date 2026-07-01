La contundente decisión que tomaron Brian Sarmiento y Danelik tras los rumores de infidelidad

La pareja se mostró más unida que nunca con una sorpresiva propuesta en medio de la fuerte polémica desatada por una exhermanita.

La fuerte polémica que se desató en torno a Brian Sarmiento , Danelik Galazan y Catalina Gorostidi tuvo un giro inesperado. Lejos de mostrarse distanciados por las versiones de una supuesta infidelidad, la pareja decidió responder con un gesto que apunta a reforzar públicamente su relación: propusieron casarse dentro de la casa de Gran Hermano , en una intervención especial durante la dinámica de Congelados .

La iniciativa surgió pocas horas después de que Catalina asegurara en un programa de streaming que había mantenido un vínculo con el exfutbolista mientras Danelik seguía participando del reality, aunque posteriormente aclaró que sus dichos habían sido "una broma" .

La propuesta fue realizada por la propia Danelik a través de sus redes sociales y estuvo dirigida directamente al conductor de Gran Hermano. " Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir ", escribió, en alusión a Ariel Ansaldo. Luego sumó un mensaje directo para el conductor: " Santiago del Moro, pensalo ". Hasta el momento, ni el conductor ni la producción del reality respondieron públicamente al pedido.

La decisión fue interpretada por muchos seguidores como una forma de desactivar los rumores que instalaron dudas sobre la pareja. Mientras algunos usuarios celebraron la iniciativa y consideraron que sería un momento histórico para el programa, otros la interpretaron como una estrategia para volver a ubicarse en el centro de la escena mediática. En cualquier caso, el pedido logró instalar nuevamente los nombres de Brian Sarmiento y Danelik entre las principales tendencias vinculadas a Gran Hermano.

El escándalo comenzó cuando, en All Access, Catalina lanzó una frase que rápidamente se viralizó: " Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa ". Incluso agregó: " A mí Brian me dijo que no estaba con Danelik ". Sin embargo, más tarde aclaró públicamente que se trataba de una broma y que el recorte viral omitía esa explicación, aunque para entonces la repercusión ya había generado miles de comentarios en redes sociales y reavivado el debate entre los fanáticos del reality.

El posteo de Danelik dirigido a Del Moro por su intención de casamiento con Brian Sarmiento.

Qué le dijo Danelik a Catalina Gorostidi

La respuesta de Danelik no tardó en llegar y eligió hacerlo a través de su cuenta de X, donde publicó un extenso descargo sin mencionar directamente a Catalina en un primer momento. "Definitivamente tengo algo que hace que se obsesionen conmigo, para bien o para mal... Debe ser mi indiferencia, mi energía, mi brillo o la forma tan bonita que tengo de hacer todo lo que hago y, encima, que me salga perfecto", escribió, dejando en claro que no pensaba alimentar la polémica desde el mismo lugar que la ex Gran Hermano.

En el mismo mensaje, Danelik remarcó cuál es su prioridad en medio del revuelo mediático: "Nada que decir, gente: estoy enfocada en mi vida y mi futuro". La publicación fue interpretada por sus seguidores como una muestra de tranquilidad y confianza en la relación que mantiene con Brian Sarmiento, especialmente después de que ambos anunciaran recientemente su mudanza juntos y comenzaran una nueva etapa de convivencia.

Más tarde, la exparticipante de Gran Hermano endureció aún más su postura y lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a Catalina Gorostidi: "Le diría felicidades porque logró que se hable de ella por nombrar a Danelik, pero lo único que logra es que la odien más, por su papel lamentable. Listo, se acabó".

La publicación en X de Danelik tras lo que dijo Catalina.

Para cerrar definitivamente la controversia, Danelik publicó una fotografía junto a Brian Sarmiento acompañada por un mensaje contundente: "Brian Sarmiento, te amo mi amor". Después compartió otra imagen sosteniendo un insecticida junto a la frase "Y líbranos de las cucarachas, amén", una publicación que los usuarios interpretaron como una nueva indirecta hacia Catalina.

Mientras tanto, la pareja optó por mostrarse unida y reforzar públicamente su proyecto de vida en común, coronándolo incluso con la propuesta de celebrar su boda dentro de la casa más famosa del país.