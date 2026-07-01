Quién es la ex Gran Hermano con la que Brian Sarmiento le habría sido infiel a Danelik Un comentario sobre lo que hizo el ex futbolista generó un cruce que trasladó la dinámica de Gran Hermano a las redes sociales. Agregar C5N en









Danelik y Sarmiento habían anunciado el sábado 27 de junio que se mudarían juntos. Gran Hermano

Catalina Gorostidi encendió la polémica en el streaming All Access al asegurar que tuvo intimidad con Brian Sarmiento mientras Danelik Galazan se encontraba dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La declaración de la exparticipante de Gran Hermano 2023 sorprendió a todos los presentes en el programa y se viralizó de inmediato en redes sociales.

"Porque yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa", lanzó Gorostidi sin filtros, ante la pregunta de uno de sus compañeros que no podía creer lo que escuchaba. La exhermanita explicó además que el exfutbolista le había asegurado que no tenía una relación con la tiktoker. "A mí Brian me dijo que no estaba con Danelik", insistió.

El timing de la declaración fue algo que llamó la atención, ya que Danelik y Sarmiento habían anunciado el sábado 27 de junio que se mudarían juntos, y en redes se muestran públicamente enamorados. Consultada por qué había negado el vínculo con Brian cuando Danelik visitó el programa, Gorostidi fue directa: "Que querés, le tuve que mentir". Sin embargo, horas después de que el clip se viralizara, la exparticipante aclaró públicamente que se había tratado de una broma y que solo se difundió la parte en la que afirmaba haber estado con él, sin el fragmento donde aclaraba que era un chiste.

Danelik y Brian Danelik apuntó contra Catalina Gorostidi La respuesta de Danelik no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, la exparticipante salió al cruce sin nombrar a Gorostidi pero con un tono que dejó en claro sobre qué y sobre quiénes se refería. "Definitivamente tengo algo que los hace obsesionarse conmigo, para bien o para mal. Debe ser mi indiferencia, mi energía, mi brillo o la forma tan bonita que tengo de hacer todo lo que hago y encima que me salga perfecto. Nada que decir gente, estoy enfocada en mi vida y en mi futuro", escribió.

Captura Telefe Luego fue más directa: "Le diría felicidades porque logró que se hable de ella por nombrar a Danelik, pero lo único que logra es que la odien más, por su papel lamentable. Listo se acabó", cerró. También publicó una foto con un insecticida y una frase lapidaria: "Y líbranos de las cucarachas, amén".

Redes sociales Quien había dado a conocer el rumor respondió con un meme viral protagonizado por Martín Cirio. En paralelo, Danelik publicó una foto junto a Brian Sarmiento para dejar en claro que la relación seguía en pie: "Brian Sarmiento, te amo mi amor", escribió, afirmando su postura frente al escándalo.