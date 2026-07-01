IR A
IR A

Quién es la ex Gran Hermano con la que Brian Sarmiento le habría sido infiel a Danelik

Un comentario sobre lo que hizo el ex futbolista generó un cruce que trasladó la dinámica de Gran Hermano a las redes sociales.

Danelik y Sarmiento habían anunciado el sábado 27 de junio que se mudarían juntos.

Danelik y Sarmiento habían anunciado el sábado 27 de junio que se mudarían juntos.

Gran Hermano

Catalina Gorostidi encendió la polémica en el streaming All Access al asegurar que tuvo intimidad con Brian Sarmiento mientras Danelik Galazan se encontraba dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La declaración de la exparticipante de Gran Hermano 2023 sorprendió a todos los presentes en el programa y se viralizó de inmediato en redes sociales.

Llueven denuncias contra Gran Hermano.
Te puede interesar:

Una ex Gran Hermano, sin filtros: criticó al programa y denunció que le deben dinero

"Porque yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa", lanzó Gorostidi sin filtros, ante la pregunta de uno de sus compañeros que no podía creer lo que escuchaba. La exhermanita explicó además que el exfutbolista le había asegurado que no tenía una relación con la tiktoker. "A mí Brian me dijo que no estaba con Danelik", insistió.

El timing de la declaración fue algo que llamó la atención, ya que Danelik y Sarmiento habían anunciado el sábado 27 de junio que se mudarían juntos, y en redes se muestran públicamente enamorados. Consultada por qué había negado el vínculo con Brian cuando Danelik visitó el programa, Gorostidi fue directa: "Que querés, le tuve que mentir". Sin embargo, horas después de que el clip se viralizara, la exparticipante aclaró públicamente que se había tratado de una broma y que solo se difundió la parte en la que afirmaba haber estado con él, sin el fragmento donde aclaraba que era un chiste.

Danelik y Brian

Danelik y Brian

Danelik apuntó contra Catalina Gorostidi

La respuesta de Danelik no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, la exparticipante salió al cruce sin nombrar a Gorostidi pero con un tono que dejó en claro sobre qué y sobre quiénes se refería. "Definitivamente tengo algo que los hace obsesionarse conmigo, para bien o para mal. Debe ser mi indiferencia, mi energía, mi brillo o la forma tan bonita que tengo de hacer todo lo que hago y encima que me salga perfecto. Nada que decir gente, estoy enfocada en mi vida y en mi futuro", escribió.

Luego fue más directa: "Le diría felicidades porque logró que se hable de ella por nombrar a Danelik, pero lo único que logra es que la odien más, por su papel lamentable. Listo se acabó", cerró. También publicó una foto con un insecticida y una frase lapidaria: "Y líbranos de las cucarachas, amén".

Quien había dado a conocer el rumor respondió con un meme viral protagonizado por Martín Cirio. En paralelo, Danelik publicó una foto junto a Brian Sarmiento para dejar en claro que la relación seguía en pie: "Brian Sarmiento, te amo mi amor", escribió, afirmando su postura frente al escándalo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Brian Sarmiento, junto a Danelik que salió con los tapones de punta.

La contundente decisión que tomaron Brian Sarmiento y Danelik tras los rumores de infidelidad

El reality, revolucionado por la última intervención del Big.

Gran Hermano no da respiro: 4 participantes sufrieron una grave sanción

La pareja se mudó hace poco, ¿se viene una crisis?

"Le fue infiel conmigo": la picante confesión de una ex Gran Hermano que salpica a Brian Sarmiento y Danelik

El exparticipante del reality y la reciente eliminada se volvieron a ver fuera de la casa.
play

Así fue el apasionado reencuentro de de Nenu López con Zunino tras ser eliminada de Gran Hermano

La participante decidirá si continúa o no en la casa más famosa.

El pedido desesperado de Tamara Paganini a la gente: ¿se va de Gran Hermano?

Las reacciones de el exfutbolista y la madre de su hijo al ingresar a la casa más famosa.

Se filtró un audio del Turco García a una amante y estalló la polémica con Mariela Prieto

últimas noticias

La conductora criticó con dureza al joven famoso.

Laura Ubfal destrozó a Marcos Giles por sus gestos obscenos: "Machista asqueroso"

Hace 9 minutos
En la era de Javier Milei, cerraron 26.448 empresas, de las cuales el 98% son pymes.

La UIA alertó por la elevada presión fiscal que soportan las empresas

Hace 17 minutos
El reconocido actor presentó a su nueva pareja.

Un reconocido actor argentino presentó en público a su novia 25 años menor que él

Hace 22 minutos
El productor tendría infomación para ser utilizada en la causa de la muerte de la conductora.

Por qué Muscari puede ser determinante para la investigación sobre la muerte de Ernestina Pais

Hace 45 minutos
Dejó en claro que su tipo ideal tiene menos de 50 años.

Quién es el streamer de 28 años que se ganó el corazón de Graciela Alfano

Hace 50 minutos