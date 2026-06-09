La muerte que sacudió a Martín Menem: "Me golpea profundamente" El presidente de la Cámara de Diputados lamentó el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, gerente de Gen Tech Argentina Por Agregar C5N en









La muerte que sacudió a Martín Menem: "Me golpea profundamente"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su conmoción por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, directivo de Gen Tech Argentina S.A., empresa dedicada a la comercialización de suplementos dietarios que el dirigente libertario impulsó años atrás.

A través de una publicación en redes sociales, Menem definió a Osorio como un amigo y compañero de trabajo con quien compartió el desarrollo de la compañía. Además, destacó su trayectoria profesional y sus cualidades personales.

Según relató, tomó conocimiento de la situación mediante una llamada telefónica en la que le informaron que Osorio había sido encontrado sin vida. Tras recibir el aviso, se dirigió al lugar donde ya trabajaban efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, quienes confirmaron el fallecimiento.

El titular de la Cámara baja señaló que permaneció en la vivienda mientras se desarrollaban las primeras actuaciones por el impacto que le generó la noticia. En ese sentido, remarcó que su presencia respondió únicamente a la preocupación por la situación de una persona de su entorno cercano.

Menem también pidió prudencia ante las distintas versiones que comenzaron a circular y reclamó que se permita avanzar a la Justicia para esclarecer lo sucedido. "Es momento de aguardar el trabajo de los investigadores y respetar a la familia y los seres queridos de Daniel", sostuvo.