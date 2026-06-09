9 de junio de 2026 Inicio
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La muerte que sacudió a Martín Menem: "Me golpea profundamente"

El presidente de la Cámara de Diputados lamentó el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, gerente de Gen Tech Argentina

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La muerte que sacudió a Martín Menem: Me golpea profundamente

La muerte que sacudió a Martín Menem: "Me golpea profundamente"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su conmoción por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, directivo de Gen Tech Argentina S.A., empresa dedicada a la comercialización de suplementos dietarios que el dirigente libertario impulsó años atrás.

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A través de una publicación en redes sociales, Menem definió a Osorio como un amigo y compañero de trabajo con quien compartió el desarrollo de la compañía. Además, destacó su trayectoria profesional y sus cualidades personales.

Según relató, tomó conocimiento de la situación mediante una llamada telefónica en la que le informaron que Osorio había sido encontrado sin vida. Tras recibir el aviso, se dirigió al lugar donde ya trabajaban efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, quienes confirmaron el fallecimiento.

El titular de la Cámara baja señaló que permaneció en la vivienda mientras se desarrollaban las primeras actuaciones por el impacto que le generó la noticia. En ese sentido, remarcó que su presencia respondió únicamente a la preocupación por la situación de una persona de su entorno cercano.

Menem también pidió prudencia ante las distintas versiones que comenzaron a circular y reclamó que se permita avanzar a la Justicia para esclarecer lo sucedido. "Es momento de aguardar el trabajo de los investigadores y respetar a la familia y los seres queridos de Daniel", sostuvo.

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La causa fue caratulada como "muerte dudosa"

Osorio, de 46 años y nacionalidad venezolana, ocupaba cargos directivos en Gen Tech Argentina. Su cuerpo fue hallado en una vivienda de la avenida Díaz Vélez luego de que allegados advirtieran que no lograban comunicarse con él desde hacía varios días.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo no presentaba signos externos de violencia. La causa quedó inicialmente caratulada como "muerte dudosa", una figura habitual en este tipo de casos hasta que las pericias determinen las circunstancias y causas del fallecimiento.

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