Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 200.000 pesos a 30 días en junio 2026

Esta herramienta financiera sigue siendo una de las más elegidas para preservar el valor del dinero a corto plazo: así quedan los valores con esta inversión.

Los plazos fijos continúan siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que buscan preservar el valor de su dinero sin exponerse a los riesgos de otras inversiones. En junio de 2026 , con tasas que muestran cierta estabilidad y una inflación más moderada que la registrada en años anteriores, estas colocaciones permiten conocer de antemano cuál será el rendimiento obtenido al finalizar el período pactado.

De acuerdo con los valores informados por las entidades financieras para operaciones a 30 días, una inversión de $200.000 realizada en una sucursal bancaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% genera intereses por $2.547,95. De esta manera, el ahorrista recibe al vencimiento un total de $202.547,95 .

En cambio, si la colocación se realiza mediante canales electrónicos , donde la TNA asciende al 19%, los intereses obtenidos alcanzan los $3.123,29. En ese escenario, el monto total acreditado al finalizar los 30 días llega a $203.123,29 .

La diferencia responde a la estrategia de los bancos para fomentar el uso de plataformas digitales, que permiten reducir costos operativos y trasladar parte de ese beneficio a los clientes a través de mejores tasas.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones privadas para junio de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2,3%, por lo que los plazos fijos continúan siendo una alternativa de resguardo para quienes priorizan la previsibilidad sobre la búsqueda de mayores retornos.

Aunque la rentabilidad real puede resultar limitada, las colocaciones que ofrecen tasas más elevadas, especialmente mediante canales digitales, logran ubicarse en una posición más favorable frente al avance de los precios. Además, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses de manera mensual permite generar un efecto acumulativo a lo largo del tiempo.