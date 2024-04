Gran Hermano 2023: se confirmó la alianza menos pensada para echar a Furia

Juliana Scaglione Furia fulminante Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Tanto Chino como Cata fueron muy amigos de ella en una ocasión y la misma santafesiona ingresó con el fin de acompañar a Juliana hasta el final del programa sin intenciones de quedar como protagonista sino como de apoyarla.

Esto llevó a que muchos en redes la acusen de traicionera a la médica pediatra. Lo cierto es que todo puede estallar en la próxima semana si ambos logran dejarla en placa y que sea eliminada.

El repudiable comentario de Furia sobre Catalina en Gran Hermano: "Me tiene envidia"

La participante Juliana "Furia" Scaglione acusó a Catalina Gorostidi de no cuidarse con la alimentación, lo que terminó por provocar un fuerte repudio en redes sociales contra la principal candidata a ganar Gran Hermano 2023.

Embed Los Furiosos están justificandose con q habla de Flor y no de Cata, cuando lo q se esta exponiendo es lo q critica y no a quien.Pero bueno,vamos a tirar abajo su justificación nefasta también. Acá el clip completo donde se refiere a Cata como la médica:pic.twitter.com/2HFORc4HWA — PoggiBoy (@Poggiboy_) April 1, 2024

Mientras se encontraba en el patio con Emmanuel y Mauro, Furia explotó contra Catalina: "Me parece re absurdo que digas que sos médica o todo lo que piensan estas minas con la alimentación, que no entienden nada básicamente, y se la quieren pasar comiendo dulce de leche...". Así, dejó en claro su guerra contra la santafesina.

Pero eso no fue lo único, sino que directamente se metió con su estado físico: "No entrenan, bolud*. O sea, 4 kilos de celulitis deben tener, todo el culo caído. Se enojan porque una está bien, porque yo puedo desfilar en culo tranquila. No sean envidiosas, bolud*. La gente viene a gritar, por algo vienen". Esto fue lo que generó una fuerte campaña contra Furia en redes y esto podría provocar una llamativa eliminación en el futuro.