Ángel de Brito disparó contra el panel de Gran Hermano: "Son una jaula de locos"

Ángel de Brito no se guarda nada cada vez que tiene que opinar de Gran Hermano y, en este caso, apuntó directo contra el debate del programa. Puntualizó en las peleas que se generan entre ellos y los catalogó de “insoportables” y que es son “una jaula de locos”.

A pesar de que los programas que tienen más rating son la gala del miércoles y la del domingo, los debates también son emisiones que generan no solo audiencia sino contenido. Allí suelen hablar del juego y opinar entre los especialistas del programa.

Ángel De Brito LAM Captura América TV

Sin embargo, quien no está del todo de acuerdo con el manejo que tienen es el conductor de América: “Yo pensaba que LAM era el programa más insoportable de la tele, pero no. Me agoté escuchándolos. La verdad, un desastre los panelistas. Se dicen 'analistas' y lo que menos analizan es el juego porque terminan en cositas personales".

"A todos individualmente los valoro, pero ahí todos juntos... una jaula de locos que se olvidan del reality. Más allá de las voces, del tono de Ceferino, dicen somos analistas y no dicen nada, se analizan entre ellos”, disparó.

Santiago Del Moro confirmó el nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano no se toma con toda felicidad los nuevos ingresos y siempre son cuestionados por “los originales”, que son los que entraron el primer día más Virginia. En este caso, Santiago del Moro confirmó que entrará una persona más y llevará dos envíos importantes.

Santiago del Moro Redes sociales

Sin embargo, Del Moro confirmó que no entrará nadie del exterior, sino que será él mismo. “Hoy entro a cenar a la casa. Además, les presento la prueba del auto y les llevo fotos enviadas por sus familiares”, contó en una historia de Instagram.