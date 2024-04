Coty se puso cara a cara con Furia en Gran Hermano 2023 y armó un escándalo: qué pasó

"Yo no tengo la culpa de que aumentaron los precios de los puchos. Todavía no terminé de hablar, todavía no terminé de hablar, todavía no terminé de hablar", respondió de forma soberbia Juliana. Ante esto, Constanza se mostró enfadada con la actitud de su compañera "Siempre le interrumpís a todos, ¿por qué no te puedo interrumpir yo?".

Coty y Furia Gran Hermano Coty y Furia se enfrentaron y dejaron en claro cómo se siente una con la otra. Captura Telefe

Tras calmarse un poco, Furia volvió a apuntar contra Coty: "Envidia le tenés a todo este Gran Hermano, a mí sola no, porque es mejor que el de ustedes. Todos ustedes quieren volver acá". De esta manera, Juliana Scaglione dejó en claro lo que opinaba realmente sobre el ingreso de la correntina.

"¿Te da miedo? Entonces tranquila, no tenés por qué estar enojada. Todo el tiempo nombrás mis seguidores, tranquila. ¿Sabés qué pasa? Yo no estoy gritando todo el tiempo como vos, yo juego en el confesionario", reveló Romero con mucha bronca. Toda esta situación dejó a las claras que no mantienen la mejor relación.

Embed Fuerte cruce entre Furia y Coty, ninguna se achicó y ambas se encararon.#GranHermano pic.twitter.com/1lKzML4nVC — TRONK (@TronkOficial) April 16, 2024

El conductor Santiago del Moro confirmó que Alexis "Conejo" Quiroga no reingresará a la casa de Gran Hermano 2023, algo que tenía muy preocupados a muchos televidentes del reality show.