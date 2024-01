Gran Hermano 2023: el cruce entre Rosina e Isabel que puede cambiar la casa

"Yo no sé cómo no te das cuenta, parecés tonta. Isabel hace una semana te dijo: 'Hacé lo que yo te digo o...'. Después viene y te hace unos mimos, obvio. Uno cuando trata de manipular es esto: un mimo y después ¡taca!", sostuvo. Rosina reconoció se "lleva bien" con ambas, pero remarcó que las nota "distantes".

Tras la conversación con Joel, la uruguaya decidió enfrentar a Isabel y se generó un tenso momento entre ambas. "¿A vos te parece que mi sentimiento puede cambiar en tres días?", se defendió la participante más grande de la casa. "No tengo ni idea, no te conozco", le retrucó Sabrina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/slwifts/status/1743843645743124710&partner=&hide_thread=false isabel estaba intentando manipular a rosina otra vez y rosina se la

puso bien clara “no tengo ni idea no te conozco, te conozco hace un mes y la verdad que muchas actitudes me hacen dudar” #GranHermano pic.twitter.com/yjXfPMRfDe — ‘ ts (furia gallega) (@ilvswiftts) January 7, 2024

"Te conozco hace un mes y la verdad que hay muchas actitudes que me hacen dudar. Y no te quiero reprochar nada. Lo tomo, te creo; capaz me estoy equivocando yo", concluyó. El cruce se volvió tendencia en redes sociales y muchos seguidores del programa celebraron que la joven "abra los ojos".

Gran Hermano 2023: revelaron que un nuevo jugador ingresará a la casa para desestabilizar a Furia

La producción de Gran Hermano 2023 no quiere ver a la casa en paz y motiva al rating a diario. Primero ingresarán el teléfono rojo que puede provocar placa directa, también estarían analizando que puedan utilizar Twitter y ahora un jugador nuevo para desestabilizar a Furia.

En este caso, la usuaria @xarcticromi escribió: "Es posible nuevo jugador de Gran Hermano" y adjuntó la imagen. "Ya está en Buenos Aires, estuvo en GH Chile y en muchos realitys más, siempre lo meten para hacer quilombo y desestabilizar la casa", expresó.

"La última vez casi se va a las manos con el participante más tranquilo de la edición, Coni Capelli, quien finalmente ganó GH Chile. Era la favorita y, en un momento, se puso a todo el público en contra gracias a este personaje. Lo mismo van a hacer con Furia", expresó la joven.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/xarcticromi/status/1743433579441631536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1743433579441631536%7Ctwgr%5Eeb9a347e306d8d5e1bc0ebd5d8f4d40e60bec25d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fratingcero%2Fgran-hermano-2023-revelaron-que-un-nuevo-jugador-ingresara-la-casa-desestabilizar-furia-n141773&partner=&hide_thread=false es posible nuevo jugador en #GranHermano

ya está en buenos aires, estuvo en gh chile y en muchos realitys más, siempre lo meten para hacer quilombo y desestabilizar la casa, la última vez casi se va a las manos con el participante más tranquilo de la edición pic.twitter.com/iifuDKU09v — gh version (@xarcticromi) January 6, 2024

El participante sería Sebastián Ramírez y Telefe lo llamaría para el momento en el que el rating caiga o para potenciar el mismo en el mejor momento. ¿Se animarán?