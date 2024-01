Las Furiosas de Gran Hermano revelaron su estrategia para destruir El Imperio Chino: los detalles

Mientras se encontraban solas en el patio, Las Furiosas comenzaron a diagramar su estrategia y la primera en hablar fue Juliana. " Tenemos que armar bien esto de ocuparnos de gente, ella (Agostina) no puede ocuparse de todo el mundo . Yo me puedo ocupar de Rosina y Zoe ", señaló Furia.

Luego, le dio instrucciones a Agostina y Catalina: "Vos vas a ir con los fuertes (Isabel y Lisandro) y vos vas a ir con las chiquillas (Zoe y Lucía)". Tras ello, entre Scaglione y Gorostidi destrozaron a Florencia, ya que aseguraron que no entendió el juego y que no les "termina de cerrar", aunque necesitan sus votos.

Durante el turno de Carla, le asignaron únicamente a Sabrina y Juliana agregó: "Yo podría ir con Manzanita, el Chino y todos esos, me hago la pelot***, hablamos de deporte y los tengo acá". Para finalizar, Catalina dijo varias veces que "no puede" con Rosina porque no la soporta, motivo por el cual Furia se la asignó para ella misma.

Embed Plan de infiltración de las Furiosas

Agos: con el grupito malo

Carla: con Sabrina

Furia: con Chino, Manzana y Rosi

Cata: con Zoe y otras chicas.

#GranHermano pic.twitter.com/nOXxatm6a8 — Agus (@AgusTwets) January 4, 2024

Para resumir, cada participante quedó con la siguiente designación:

Agostina: Isabel y Lisandro .

. Carla: Sabrina .

. Catalina: Lucía y Zoe .

. Juliana: Federico "Manzana", Martín "Chino" y Rosina.

Si bien faltan múltiples integrantes de Gran Hermano 2023, decidieron repartirse los más importantes, ya que los demás no parecen tener mucho peso en el día a día.