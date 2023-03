Gran Hermano 2022: los exparticipantes le pasaron factura a Romina tras su expulsión

La primera en apuntar fuerte contra Romina fue Camila Lattanzio, que la acusó de haber recibido malos tratos durante el tiempo que compartieron la casa. "Vos me trataste súper mal, me hiciste bullying", dijo la joven pianista. "No me parece que estés mintiendo así, no me voy a enganchar en lo tuyo", respondió Romina, que no quiso dar lugar a una nueva pelea. "Tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal", le recomendó la exdiputada.

Sin embargo, Thiago Medina salió en defensa de Romina y le dio un consejo: “Yo quería decirle a Romi que no les pases cabida porque van a hablar mucho acá. Vos fuiste una de los mejores acá, que nos hiciste de comer y limpiaste”.

Por su parte, Lucila la “Tora” Villar dijo “estar decepcionada” por cosas que vio cuando salió de la casa. “No me gustó para nada, y no te lo dije adentro para que no sea tomado mal, cómo trataste a tu mamá, cómo la hiciste llorar”, le respondió Uhrig.

“Fuiste un amor, nos cobijaste a todos, te pusiste la casa adelante, armaste un hogar, nos trataste bien. No pasa nada Ro, fuiste muy buena persona”, le dijo Ariel Ansaldo que también saltó en defensa de la exparticipante.

“Cata” le agradeció a Romina “haberla cuidado tanto y haberse preocupado, yo salí con una enseñanza de vida muy grande gracias a vos”.

Coti Romero por su parte criticó a Romina por su forma de hablar y dijo que era una vergüenza que una diputada pronunciara tan mal las palabras.