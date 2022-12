Agustín de Gran Hermano pasó el límite con sus comentarios sobre Julieta y generó repudio en redes

Y agregó con énfasis: "Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarra. Se me están acabando las pulgas".

Luego anticipó qué hará con ella: "En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así... No estaría con alguien así en pareja pero sí para estar un rato".

"Tiene un andar... el mejor de la casa. Es increíble como se mueve, parece que va bailando. Qué linda. Y si no, no pasa nada. La mando a placa y la mierd... la saco", lanzó y generó risas y polémica en redes.

Agustín, un león en celo que está muy caliente con Julieta - Gran Hermano 2022

Rápidamente en redes sociales condenaron sus frases por la forma en la que habló de una mujer. "Ni Alfa derrapó tanto. ¿A este lo cancelan o como es joven no cuenta?", "'La mando a placa y a la mierda', dice Agustín en caso de que Julieta no le de bola. Bien, chicos, empoderaron a un demente", "Agustín alias 'Frodo' es el argentino más desagradable del país ahora mismo"... fueron algunas de las críticas que recibió "El León", como se autoapodó.

Por su parte, Poggio está de novia fuera de la casa y ya explicó en varias oportunidades que no tiene intenciones de tener un romance con ninguno de sus compañeros. Aunque una parte del público de Gran Hermano insiste en vincularla con el salteño Marcos Ginocchio. Tanto fueron las ganas de que pase algo entre los concursantes que el novio de la rubia, Lucas Bardelli, debió hacer un descargo en redes sociales.

"Gente, es un reality, es un show. Y está hecho para ustedes. Diviértanse pero sepan siempre que del otro lado hay personas. No estoy participando pero sé que soy parte, y no somos títeres ni actores, es nuestra vida real, tenemos sentimientos y también nos duelen los comentarios", manifestó la pareja, a quien acusaron de serle infiel a Poggio en un boliche y tuvo que salir a desmentirlo.