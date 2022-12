Gran Hermano 2022: la pregunta picante que debió responder Juliana en el debate tras su expulsión

“El afuera me encanta y estaba súper feliz, pero también estaba muy feliz por la segunda oportunidad”, expresó la participante que se mostró angustiada por su expulsión. Juliana, que recibió el comunicado del Big este lunes y debió salir rápido y sin su valija, respondió: "Creo que muchos de los comentarios que yo hice, no sentí que tenían mucho ruido dentro de la casa". De esta manera dejó en claro que no era consciente de que al entrar nuevamente estaba dando muchos datos del exterior en diferentes charlas con sus compañeros del reality de Telefe.

Juliana expulsada de Gran Hermano

Nueva sanción en Gran Hermano

Santiago del Moro informó que había sobre rojo y con él, una nueva amonestación para otra integrante de la casa. “¿A ella le van a avisar la sanción o directamente la van a expulsar?”, encaró “Tini” al conductor dando cuenta de su malestar con la decisión tomada por la producción del reality.

La participante que sería sancionada es Camila Lattanzio, quien habría utilizado la espontánea minutos después de que Gran Hermano les anunciara que ya se encontraba habilitada. La joven, que ingresó al programa hace poco más de una semana, no pudo esperar para comunicarle la noticia a todos los participantes que se encontraban cenando.

Gran Hermano, Camila nueva participante

Santiago del Moro confirmó quién ingresaría si Maxi abandona la casa

El conductor Santiago del Moro confirmó cómo se llevará a cabo el reemplazo de Maximiliano "Maxi" Giudici, quien habría decido abandonar el reality show tras la expulsión de su novia Juliana "Tini" Díaz. Luego de muchas especulaciones, el propio presentador de Telefe se encargó de asegurar quién sería el reemplazante del cordobés.

Siguiendo con este hilo, el conductor reveló la decisión de la producción: "Cualquier abandono de ahora en más, va a ser con otros participantes, es decir, participantes nuevos". De esta manera, se quedan sin posibilidades Tomás Holder, Martina Stewart, Mora Jabornisky, Juan Reverdito y María Laura "Cata" Álvarez.