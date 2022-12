La dura sanción a Juliana en Gran Hermano: expulsada por no cumplir las reglas, el llanto de Maxi

La noticia fue comunicada por el dueño de la casa ante la sorpresa de Juliana, Maxi y todos los participantes que están en juego en el día que se lleva adelante la segunda parte del repechaje donde ingresaron dos ex jugadores.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1607546450136776705 ¡El dueño de la casa comunicó la sanción para Juliana y la jugadora quedó eliminada de #GranHermano!



Mirá #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/hZ0eiCsOgF — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 27, 2022

Todos los participantes que reingresan a la casa y los que ingresan por primera vez en la mitad del reality, como es el caso de Camila y Ariel, tienen determinantemente prohibido contarle a sus compañeros información que pueda perjudicar al juego.

La participante oriunda de Venado Tuerto, Santa Fe, había violado el reglamento en reiteradas oportunidades al apenas comenzar su nueva y corta estadía en la casa: cuando saludó a Nacho al volver, le dijo que "Mora lo ama y lo extraña"; y luego habló con Maxi y Camila sobre la nominación espontánea de Coti a Julieta y Daniela.

A su novio, "Tini" también le deslizó que intentó que a él le gritaran desde afuera de la casa para brindarle apoyo; y le confirmó que Constanza no pudo votar en el repechaje debido a una sanción.

Sin embargo, Juliana ventiló información sobre distintos participantes dentro de la casa. Antes de tomar la decisión de expulsarla, la producción mostró un compilado donde se ven los distintos momentos en los que la participante incumplió el reglamento.

La reacción de Juliana y el llanto de Maxi

Al enterarse de la decisión de Gran Hermano, Juliana no pudo disimular su angustia y su novio Maximiliano rompió en llanto y se largó a llorar. "No puede ser, no puede ser", dijo mientras era consolado por sus compañeros.

El anuncio de Gran Hermano completo

Gran Hermano llamó a todos los jugadores. “Quiero referirme a una de las reglas esenciales que rigen en la casa: cuando ingresa un nuevo participante o se produce el reingreso de alguien eliminado, tiene absolutamente prohibido hablar de información del afuera y nada de lo que pasa afuera puede ser expuesto puertas adentro”, expresó.

“Juliana tuvo la oportunidad de volver gracias al voto de sus compañeros. Antes de su ingreso se la había notificado de esta prohibición. Sin embargo, detecté varias situaciones en las que desobedeció esta norma. Luego de reiteradas advertencias, siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes”, siguió GH.

“Tras analizar estas situaciones, mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y que quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, ella siguió desacatando esta regla. Incluso luego de que fuera convocada al confesionario más de una vez para explicarle sobre la gravedad de su conducta”, informó el ojo que todo lo ve.

“Por lo tanto decidí dejar sin efecto su sanción inicial y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te pido que te despidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, finalizó el Big.