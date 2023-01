Gran Hermano 2022: la hermana de Marcos fue a la tribuna y revolucionó las redes

El público empezó a corear "Primo, primo, primo" para alentar a Marcos, uno de los favoritos dentro de la casa. Valentina se sumó sonriente al cantito y causó furor en las redes. Enseguida "la hermana de Marcos" y "la cuñada de la Argentina" se volvieron tendencia en Twitter.

En pocas horas la joven sumó cientos de seguidores en su perfil de Instagram. La fascinación de los fanáticos de Gran Hermano 2022 aumentó cuando descubrieron que Valentina sigue en esa red social a Julieta Poggio y a un par de cuentas "Marculi", es decir, dedicadas a la pareja de Julieta y Marcos.

Gran Hermano 2022: la fría reacción de Daniela durante la salida de Thiago

Este domingo Thiago Medina fue el elegido para abandonar la casa y la reacción de los demás participantes fue diversa. La más llamativa fue la de Daniela Celis, su pareja, quien solo se mostró a un costado en todo momento cuando el participante se despedía de sus "hermanitos".

Cuando finalmente Thiago llegó a ese sector, él la besó y le dijo "te espero afuera", pero "Pestañela" no solo no le respondió, sino que cuando ya estaba en la galería de la casa y todos se mostraban tristes llorando, ella quedó quieta sin reacción alguna.

Sin embargo, la participante recién se emocionó cuando ya su novio no estaba y se encerró en el baño junto a Julieta. Sin vueltas, aseguró: "Me va a hacer más fuerte para seguir. Mucho más fuerte. Me lo sacaron... Ahora me van a conocer".