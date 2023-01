Gran Hermano 2022: la fría reacción de Daniela durante la salida de Thiago

Daniela, recientemente ingresada por decisión de los televidentes, no tuvo mucha reacción de dolor cuando Santiago Del Moro anunció que era su pareja quien dejaba la casa. Mientras todos los participantes se acercaban a saludarlo, ella se quedó parada en la puerta esperando.

Cuando finalmente Thiago llegó a ese sector, él la besó y le dijo “te espero afuera”, pero “Pestañela” no solo no le respondió, sino que cuando ya estaba en la galería de la casa y todos se mostraban tristes llorando, ella quedó quieta sin reacción alguna.

Sin embargo, la participante recién se emocionó cuando ya su novio no estaba y se encerró en el baño junto a Julieta.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1614819703339335680 Thiago es el nuevo eliminado de #GranHermano Seguí #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 pic.twitter.com/UCm0Kvrypm — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 16, 2023

La filosa frase de Daniela tras la salida de Thiago de la casa de Gran Hermano

Una vez que Thiago cruzó la puerta, Daniela, a pura lágrima, se fue a charlar con “Disney” quien intentó consolarla.

“Ya falta poco para que lo veas otra vez. Menos de lo que yo estoy sin mi novio, imaginate. Y posta, sirvieron un montón estos días que estuvieron. Vos te querías poner de novia y cuando te fuiste no querías saber nada. Bueno, ya está, quedate con lo lindo. No te pongas mal”, trató de consolarla su amiga.

Daniela, sin vueltas, aseguró: “Al contrario, me va a ser más fuerte para seguir. Mucho más fuerte. Me lo sacaron... Ahora me van a conocer”.