Live Blog Post

Nacho le reveló a Maxi quién cree que es el favorito para irse

El salvado de la placa habló con Maxi en el patio de la casa de Gran Hermano 2022 y fue muy claro sobre quién cree que podría irse en la duodécima gala de eliminación del reality show. En un clip que se viralizó, el líder semanal le preguntó: "¿Qué sentís vos, bro? ¿Que se va Agus?", y obtuvo como respuesta una sorpresa.

Ante la pregunta del cordobés, Nacho le remarcó: "No sé, yo creo que también se puede llegar a ir ella -Camila-. Me pareció, lo que vi a Agus, que estaba preparando la valija en silencio, hoy casi no lo ví, cuando comimos no dijo nada". De esta manera, dejó fuera de la ecuación a Thiago, quien es el máximo favorito para dejar la casa.