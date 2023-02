Gran Hermano 2022: la estrategia de Alfa para que su call center apunte contra una participante

El participante Walter "Alfa" Santiago decidió volver a activar su call center tras varias semanas y ahora lo necesita para no abandonar la casa de Gran Hermano 2022. Mientras se encontraba con Camila Lattanzio en la habitación, habló a las cámaras y pidió por la eliminación de Lucila "la Tora" Villar .

Pero no solo se quedó allí, sino que se justificó: "Porque no puede ser el juego que hace. Llevar, traer, mentir, hacer enojar, pelear. Si fuera por Lucila, vos -Camila- tendrías que estar afuera, y yo no tendría que haberte dado ni cinco de pelota". Con esto último, hizo referencia a los gritos en los que se había asegurado que Camila estaba jugando con Alfa para su beneficio.

https://twitter.com/nachiago22/status/1623797527249145858 Dios te escuche Alfa pic.twitter.com/w6QmpnoaoY — Nachiago (@nachiago22) February 9, 2023

De igual manera, Walter Santiago podría haberse apurado en el pedido, ya que no se sabe a quién va a salvar Julieta Poggio, la líder semanal. En el caso que opte por ayudar a Camila, la única que no votó ni le pidió que no la salve, Alfa pica en punta por mucho como el favorito para ser el decimosexto eliminado de Gran Hermano 2022.