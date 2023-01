Gran Hermano 2022: la enigmática frase de Alfa ¿activó el call center?

En un momento en el que Walter se encontraba con Agustín y la Tora en la cocina, el participante con más años del reality show habló al público. " Esto es Gran Hermano, no es 'Arielandia' . Ya saben, Pablo Cabaleiro, Manu Míguez, ya saben qué tienen que hacer . Maguito, tenes que hacer magia ", aseguró.

Pero este no fue su único mensaje, sino que continuó: "Yo no quiero que se vaya nadie, pero se tienen que quedar la Tora, Agustín y Daniela. No quiero que se vayan ellos, ya lo sabes". Así, apuntó directamente hacia Ariel, demostrando que su pelea está más latente que nunca.

"A todos los que me quieren, a todos los que nos conocen, a todos los que nos ven día a día y saben que esto es Gran Hermano 2022/23", concluyó Alfa. En las tres oportunidades que Ariel estuvo en placa, quedó en la definición final y se salvó contra Coti, el Conejo y Maxi, por lo que parece tener apoyo del público del reality.