Gran Hermano 2022: la decisión de Julieta que podría desatar una guerra de todos contra todos

Esta es la primera vez que no se tiene en claro quién será salvado por la líder , ya que cada uno tiene sus respectivos motivos por los que Julieta no los querría ayudar. Por eso, sea cual sea la decisión de Poggio, sorprenderá a los televidentes de Gran Hermano 2022 .

Gran Hermano placa final Así quedó la decimosexta placa luego de las nominaciones. Captura Telefe

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Julieta Poggio votó a Lucila y Walter, por lo que estos dos participantes no contarían con ninguna posibilidad de ser salvados por lógicas razones. Esto deja a Camila y Romina con posibilidades, aunque ambas tienen sus lados "negativos".

En cuanto a la exdiputada, la propia líder semanal le había consultado durante la tarde del miércoles si le gustaría ser salvada en caso de quedar nominada, ante lo que Romina le remarcó que no porque quiere saber si la gente la quiere o no. De esta manera, solo está Camila como opción para salvar, aunque se sabe que las mujeres no tienen la mejor relación con Lattanzio, por lo que es una incógnita lo qué sucederá.

En redes sociales se especula con que Julieta Poggio dejará una final entre Romina y Walter, a pesar de que ella le pidió que no la salve y a él lo votó. Esto se debe a que son dos personas con las que tiene mucha afinidad, aunque quien termine siendo salvado será una sorpresa para el público de Gran Hermano 2022.