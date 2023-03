Gran Hermano 2022: la dura acusación de Nacho contra Julieta

El participante Nacho Castañares señaló que Julieta Poggio no se baña hace tres meses y, si bien es una exageración, se tomó como una confirmación a las acusaciones contra la actriz en redes sociales .

Mientras Romina estaba secando a la perra Mora luego de bañarla, Nacho tuvo la ocurrencia de aprovechar la situación y señalar: " Ahora le toca a la otra bola de mugre que no se baña hace tres meses ". Si bien no apareció en pantalla en ningún momento, se supo que se refería a Julieta por la contestación de ella .

"Ay, Nacho", expresó con un tono de queja la actriz. Además, por todo lo que dijeron los propios integrantes de Gran Hermano 2022 en la semana es que queda claro que hacía mención a ella, quien también tuvo el famoso inconveniente con el sillón de la casa.

Por eso, Nacho insistió: "Romi, ¿a este perrito que no se baña hace tres meses cuándo lo bañamos?". De esta manera, quedó en claro que las acusaciones contra Julieta Poggio no están del todo erradas y quizá no se bañe con mucha regularidad, algo desagradable para sus compañeros de Gran Hermano 2022.