Gran Hermano 2022: Julieta contó intimidades del casting y cortaron la transmisión

Por otro lado, Julieta remarcó: "No sabes, a mí me preguntaban todo el tiempo, pero todo el tiempo eh, hasta que les dije 'no me pregunten más por mi novio'". Tras ello, la producción de Gran Hermano 2022 cambió el plano que estaban mostrando y censuraron lo que estaba contando la participante sobre el casting.

Esta no es la primera vez que la producción del reality show corta la transmisión por una conversación que los deja mal parados, y esto es algo que molesta mucho al público por la autocensura que ejerce el programa. Por eso es que los televidentes exigen que se vuelva al antiguo formato en el que se podía elegir qué cámara observar.

La dura acusación de Nacho contra Julieta

El participante Nacho Castañares señaló que Julieta Poggio no se baña hace tres meses y, si bien es una exageración, se tomó como una confirmación a las acusaciones contra la actriz en redes sociales.