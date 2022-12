Gran Hermano 2022: Julieta realizó una confesión sexual que sacudió toda la casa

En un video que se viralizó, Alfa le consultó: " ¿Cuál fue tu lugar más insólito? Vos que tenes esas historias, a mí me encantan tus historias . El más insólito de todos 'Julita', porque seguro que el más insólito es el tuyo, estoy convencido ". Ante esta pregunta, Julieta fue muy breve pero le respondió a Walter. " No tuve relaciones, pero en un micro con gente ", reveló.

Ante esto, el participante con más años de la casa de Gran Hermano 2022 quiso conocer más detalles: "¿Pero cómo fue el 'cachengue'? ¿Cuál fue el límite?". La contestación de Poggio buscó poner el foco el otro lado, por lo que Daniela fue quien se vio "afectada" por ello.

"Cosas, Alfa. Daniela en un colectivo, peor todavía, porque en el micro están todos durmiendo", remarcó. Gracias a esta acotación, Alfa dejó de consultarle al respecto, pero Julieta realizó una observación de todo lo que conversaron.

"Nunca más contratada para Disney", aseguró Poggio. Así, hizo referencia a su pasado en la actuación, donde pudo participar de varias tiras audiovisuales de la empresa.

Daniela reveló información de afuera y piden su expulsión

Mientras Daniela se encontraba con Thiago en el patio, comenzó a realizar un análisis sobre quiénes creía que la habían votado, ya que cayó nuevamente en la placa de eliminación de los domingos a la espera de la salvación de los jueves. "Él ('Nacho') me pudo haber clavado uno -voto-, aunque no creas el 'Primo', 'Agus' y 'Alfa' también", señaló Pestañela haciendo referencia a Marcos, 'Frodo' y Walter.

Hasta ese momento, no había revelado nada, pero para fundamentar su afirmación reveló: "Los tres siempre me clavan. Siempre, desde el día uno". Con esto, Daniela se equivocó y contó información de afuera, ya que los participantes no saben quiénes son los que los votan. Enterate de todos los detalles.