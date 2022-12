Gran Hermano 2022 en vivo: Camila, Daniela, Coti, Alfa y Ariel quedaron nominados en placa

En medio de estrategias, afinidades y diferencias muy marcadas, los chicos y chicas dieron sus explicaciones en el confesionario. Esta semana se vivieron los regresos de Daniela, Agustín y Lucila "La Tora".

Gran Hermano: las nominaciones de los participantes

Camila: no nominó por estar sancionada

Alexis: Daniela 2, Walter 1

Julieta: Coti 2, Agustín 1

Coti: Walter 2, Daniela 1

Alfa: Ariel 2, Coti 1

Ariel: Alfa 2, Nacho 1

Lucila: Alexis 2, Ariel 1

Maxi: Daniela 2, Agustín 1

Marcos: Nacho 2, Ariel 1

Romina: Agustín 2, Coti 1

Nacho: Coti 2, Ariel 1

Agustín: Daniela 2, Alexis 1

Thiago: Coti 2, Alexis 1

Daniela: Coti 3, Thiago 2 (utilizó la espontánea)

Gran Hermano: cómo sigue el romance de Thiago y Daniela

Luego de su reingreso a la casa gracias al repechaje, "Pestañela" parece sostener lo que declaró en el afuera respecto a su relación con el joven. Charlas, miradas y muchos interrogantes que quedan por responder. Ambos, juegan su juego mientras le huyen a "Cupido".

Embed ¿Sigue la novela? Thiago y Daniela tuvieron una charla.



¡Mira #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktspkGA! #GH2022 pic.twitter.com/1vu7Nkbznx — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 29, 2022

La picante pelea de Alfa y Ariel

Al comienzo del vínculo entre Ariel y Walter todo parecía indicar que nacía una nueva sociedad dentro de la casa. Sin embargo, unos días después, la convivencia generó un quiebre. "Alfa" advirtió en el confesionario que ya no lo soportaba y luego se lo expresó también a su compañero, en medio de una fuerte discusión.

alfa ariel

"Voy a ser clarito: no me hables, no me interesa tener ningún tipo de relación con vos", le disparó contundente Alfa a un Ariel que, sentado en la mesa, no lo miró a la cara.

Embed Alfa encaró a Ariel y le dijo las cosas en la cara



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma #GH2022 pic.twitter.com/iXXuffVr4f — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 29, 2022

La decisión final de Maxi

Maximiliano "Maxi" Giudici, uno de los cordobeses del reality, se mostró indeciso estos días respecto a su permanencia en la casa, luego de la salida por expulsión de su novia Juliana. Pasó por el confesionario varias veces en las que le expresó a Gran Hermano su interés por irse.

En la gala en vivo de este miércoles, finalmente Maxi decidió continuar en el reality, gracias al apoyo de sus compañeros, y se lo comunicó al conductor del envío, Santiago del Moro.

Embed ¡Maxi no se va! El jugador cambió de opinión y decidió seguir en competencia



¡Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma! #GH2022 pic.twitter.com/TZXmq8s4nz — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 29, 2022

Gran Hermano: la sanción a Camila

Al igual que Juliana, quien fuera expulsada de la casa por filtrar información del afuera, Camila fue advertida en el confesionario lo mismo. Ante diferentes situaciones, Gran Hermano habló a todos los participantes en el sillón para explicar su sanción.

"Camila, fuiste advertida en e confesionario y te comuniqué que desobediencias de este tipo son motivo de sanción. Por lo tanto he resuelto lo siguiente: esta semana no podrás usar uso de tu nominación y además te informo que estás nominada", expresó la voz de Gran Hermano.

Camila de Gran Hermano Captura Telefe

"Ay, gracias por no expulsarme. No lo puedo creer", dijo Cami tomando su peluche. Se puso a llorar y se fue corriendo a su cama. Luego se la pudo ver nuevamente con sus compañeros quienes la animaron y alertaron que no diga más nada. "Yo ya no hablé más. Les juro, no voy a abrir más la boca", expresó la jugadora.