Gran Hermano 2022: Daniela reveló información de afuera y piden su expulsión

Mientras Daniela se encontraba con Thiago en el patio, comenzó a realizar un análisis sobre quiénes creía que la habían votado , ya que cayó nuevamente en la placa de eliminación de los domingos a la espera de la salvación de los jueves . " Él ('Nacho') me pudo haber clavado uno -voto-, aunque no creas el 'Primo', 'Agus' y 'Alfa' también ", señaló Pestañela haciendo referencia a Marcos, 'Frodo' y Walter .

Hasta ese momento, no había revelado nada, pero para fundamentar su afirmación reveló: "Los tres siempre me clavan. Siempre, desde el día uno". Con esto, Daniela se equivocó y contó información de afuera, ya que los participantes no saben quiénes son los que los votan.

Embed Acá el clip de Daniela contándole a Thiago que Nacho, Marcos, Agustín y Alfa le clavan votos desde el primer día a ella. Eso es información que ella sacó de afuera. Debería ser sancionada.#GH22 #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/QfYhcDlGM2 — GH Trolo (@GHTrolo) December 29, 2022

Por eso, la recientemente reingresada podría ser sancionada al igual que Camila Lattanzio, quien develó que había hecho la nominación espontánea y le anularon los votos, además de mandarla a placa directamente. Ahora, Celis está ante la espera de un posible comunicado de Gran Hermano, con la chance de que le quiten el beneficio de ser salvada y quede en la puerta de una nueva eliminación.

Quién será salvado por Thiago de la placa de nominados

La décima gala de nominaciones de Gran Hermano 2022 estuvo marcada por ser la primera vez que genera sorpresa, dejando en la placa del domingo a Daniela Celis, Walter "Alfa" Santiago, Ariel Ansaldo y Constanza "Coti" Romero, además de Camila Lattanzio (por sanción). Con Thiago Medina como líder semanal por cuarta vez, deberá decidir a quién salvar en la noche del jueves y su decisión será muy importante de cara al futuro de la competición.

Todos los caminos parecen desembocar en Daniela, quien reingresó a la casa de Gran Hermano 2022 supuestamente para eliminar a Thiago pero cada vez aparecen más imágenes de ellos dos durmiendo juntos. Esto lo hizo en cada ocasión que este participante fue líder semanal, por lo que es claro que lo está usando para su beneficio y esta semana sería muy llamativo si no es la salvada.