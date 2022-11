Gran Hermano 2022: el repudiable comentario Alfa a Agustín en medio de una fuerte pelea

Aparentemente, Agustín lo habría tratado de “pelado trolo”, insulto que lo dejó sensible. "No me gusta que me digan trolo ni acá, ni en el colectivo, ni en la calle, en ningún lado", le dijo a Romina mientras mantenían una conversación en la cocina.

Walter dejó en claro que no va a dejar que lo insulten de esa manera. "Hay agresiones que no se pueden pasar por alto", remarcó.

Este enfrentamiento generó muchísima interacción en las redes, produciendo que los tuiteros se pusieran otra vez del lado de Agustín, uno de los favoritos del público.

“Dale, alfa jajajaja. Que me caes bien pero somos pocos y nos conocemos mucho”, “Cómo te va a caer bien un tipo que vive hablando de la sexualidad de Agustín con romina como si fuese malo ser gay”, “se enoja cuando se lo dicen a él pero bien que después le va diciendo "p*to" a media casa. Cada día alfa me va pareciendo más desagradable”, fueron solo algunos de los comentarios.

https://twitter.com/FDoficial/status/1595882322401845249 Alfa está enojado porque Agustin le dijo “pelado trol0”. Dale, alfa jajajaja. Que me caes bien pero somos pocos y nos conocemos mucho #gh22 #gh2022 pic.twitter.com/sUNQUpDffF — Pame Stupia (@FDoficial) November 24, 2022

"Soy la futura mujer de Alfa": una fan, la perlita del vivo de Gran Hermano 2022

Gran Hermano 2022 sigue dando que hablar en toda la Argentina y esta vez un insólito hecho estuvo en boca de todos: una fan se mostró muy convencida al expresar en la última gala de nominación que es "la futura mujer" del polémico participante Alfa, lo que provocó las risas de los presentes en el estudio y la sorpresa del conductor Santiago del Moro, quien con su cara dio a entender que no podía creer lo que estaba ocurriendo.

"La futura mujer de Alfa. Me encantó", respondió del Moro con una sonrisa mientras se acercaba a la fan llamada Daniela para conversar sobre el amor de la mujer. Muy convencida y con cara seria, la admiradora agregó que "nos vamos a conocer cuando salga" en un momento increíble y que eclipsó a los seguidores de la casa más famosa del país.

La mujer tenía un cartel en el que estaba escrito "Alfa" con letras grandes junto a corazones y no lo soltó en ningún momento, lo que demuestra junto a sus palabras que quiere conocer al polémico concursante que tanto da que hablar. Otro dato alentador para un posible romance es que la distancia no sería un obstáculo en el futuro: la fan afirmó que vive en Tigre al igual que Alfa.

Al ser consultada por del Moro sobre qué tiene la mujer para ofrecerle al concursante, respondió que "todo lo que él quiera, lo que pida, lo que sea". El hecho viral fue el foco de las redes sociales mientras se aguarda por el próximo domingo, cuando se conocerá al nuevo eliminado de la famosa casa.