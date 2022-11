Thiago salvó a Romina en Gran Hermano 2022: Agustín, Nacho, Juliana y María Laura están en placa

"No tengo ningún motivo, pero primero saco a Cata" , explicó el oriundo de González Catán al momento de descartar a la primera opción de las cinco posibles para quitar de los nominados. Enseguida, decidió mantener en placa a Nacho: "Hablamos una banda y jodemos, tenemos la misma edad, pero hay gente con la que tengo más afinidad" .

Cuando quedaron tres nominados, Thiago debió escoger a uno para que siga en la placa y no dudó: "Elijo a Juliana, con la que me llevo muy bien y me gustaría que se quede el domingo, pero hay dos personas con las que tengo más afinidad: Romina y Agustín".

"Voy a salvar a Romina porque me llevo bien con ella y desde el primer día tuve una buena conexión. Así que la elijo por la afinidad y aprecio", fue la argumentación del participante sobre su elección. De esta manera, en la placa de nominados quedaron Agustín, Juliana, María Laura y Nacho. ¿Quién dejará la casa?

Gran Hermano 2022: Alfa y Marcos, al borde de una pelea

Cuando parecía que Walter "Alfa" Santiago ya estaba cayendo bien en los participantes de Gran Hermano 2022, dejando de estar en la placa de los nominados en las últimas dos semanas (la anterior fue sancionado), pero un conflicto con Marcos Ginocchio irrumpió en la puerta del reality show. Nuevamente la comida fue el motivo por el que comenzó una pelea en la casa.

Gran Hermano Marcos Alfa Marcos y Alfa, una pelea inesperada en la casa. Redes sociales

La estrategia de Daniela para no quedar en la placa de nominados

Daniela decidió hacer uso de la nominación espontánea. La oriunda de Moreno se encontraba en la habitación de los varones, cuando de repente salió rumbo al confesionario. Ingresó impetuosamente y le habló a GH: "Quería saber si se puede hacer la espontánea". Y ante la respuesta negativa, no dudó: "Los primeros tres son para Nacho y en segundo lugar mis dos son para María Laura".