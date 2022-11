Gran Hermano 2022: Alfa y Marcos, al borde de una pelea

En el primer clip que se difundió, se escucha que Alfa le remarca a Marcos : " Me estoy comiendo el medio que me corresponde ". Por eso, el salteño tuvo una respuesta muy fuerte que generó incomodidad en Thiago Medina, quien también estaba presente. " Dale, hacete el boludo nomás, todo te vimos agarrando ", señaló Ginocchio.

Por eso, Walter le lanzó una amenaza: "Estás delante del líder, y al líder se lo respeta. Y si no se lo respeta, lo hago respetar". Ante la consulta de Marcos sobre qué iba a hacer de lo contrario, Alfa fue muy claro al respecto. "Te voy a cagar a trompadas", aseguró.

Pero este no fue su único enfrentamiento, sino que al día siguiente, Alfa le hizo un pedido a Marcos y no tuvo la mejor respuesta: "¿Me secas todo esto acá arriba? Tengo que hacer las hamburguesas y dejan un quilombo que no se puede creer".

En un clima muy tenso, el salteño, con muy pocas ganas, le dijo irónicamente: "¿Y vos no? Cuanta agua, no te vayas a resbalar, Alfa...". Si Julieta Poggio no hubiera estado allí, quizá el desenlace hubiera sido otro, pero Marcos se limitó a secar la mesada.