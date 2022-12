Gran Hermano 2022: el picante cruce entre Nacho y Daniela por su cercanía a Thiago

No solo se quedó allí, sino que Nacho agregó: "Dejalo descansar, Dios. Soltalo que no vuela. Debe tener los huevos como las pelotas estas para sostener la puerta". Con esto, él volvió a demostrar todo el cariño que siente por Thiago, motivo por el que en más de una ocasión se rumoreó que está interesado de una forma sexual.

La respuesta de Daniela fue muy fuerte: "No me rompas las pelotas. En la cara decime si me queres decir algo. Sabes que no -sobre los huevos-". Así, un nuevo conflicto aparece en puerta, aunque todo podría solucionarse pronto, ya que ella es la candidata número uno para ser la eliminada en la novena placa de eliminación.