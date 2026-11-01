Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó a Javier Milei

La artista comunicó en redes sociales el cierre de su local gastronómico inaugurado en 2024. Según explicó, su negocio no resistió la inflación y los costos y lo atribuyó a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Gladys “La Bomba Tucumana” anunció el cierre de su local de empanadas en Recoleta, responsabilizando a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei . La cantante lamentó que sus empleados pierdan su fuente de trabajo y agradeció el apoyo de los clientes.

La cantante de cumbia compartió en Instagram que su proyecto gastronómico llegó a su fin. Definió el cierre como la despedida de un sueño y explicó que la decisión se debió a las dificultades para sostener el negocio.

El local, dedicado a las empanadas tucumanas en Recoleta, había abierto en 2024 como complemento a su carrera artística, pero ya venía arrastrando problemas por los altos costos fijos y el aumento de los insumos. “ Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido”, escribió Gladys.

" Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar , pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar”, explicó la cantante de la Pollera amarilla.

“Con el corazón partido”, definió la decisión como la despedida de un sueño y responsabilizó al contexto económico y a las políticas del Gobierno nacional. Sin nombrarlo directamente, la cantante apuntó contra la administración de Javier Milei y sostuvo que las políticas oficiales afectaron de lleno a quienes trabajaban en el local.

El aspecto que más remarcó fue la pérdida de empleo de sus colaboradores: “Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo”. Gladys subrayó que son ellos quienes resultaron más perjudicados por la realidad económica.

Ya en septiembre había advertido que los gastos superaban los ingresos: “Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local no condicen con los ingresos. Están los empleados, ARCA, el alquiler”. También denunció la suba de alimentos, como el caso de la cebolla que pasó de $17.000 a $28.000 en una semana: “¿Dónde notan que baja la inflación? Yo no lo noto”.

En su mensaje, la artista agradeció a los clientes que acompañaron el proyecto desde 2024: “A cada cliente que nos eligió, gracias de corazón”. Cerró con una frase de esperanza: “Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo. Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos”.