Casi 7 de cada 10 empresas tuvieron despidos en la primera mitad del año

Un estudio de Bumeran expuso que la razón principal fue la reducción de costos. Además, el 68% de las compañías reconoció que no aumentará los sueldos en lo que resta de 2026.

Un informe de la plataforma de empleo Bumeran advirtió que el 67% de las empresas despidió trabajadores en lo que va de 2026, lo que expone la fragilidad del mercado laboral en la Argentina. Además, la mayoría de los especialistas en recursos humanos advirtió que la reducción de costos es el principal motivo de las desvinculaciones.

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El relevamiento, del que participaron 5.008 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, reveló que el 61% de los expertos respondió que la baja de los costos es la principal razón de los despidos, mientras que por detrás se ubicaron el desempeño insuficiente del personal (37%), el impacto de la situación económica (30%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (19%), otros motivos (8%) y una fusión o adquisición de la organización (2%).

En tanto, el 69% de las personas trabajadoras afirmó que en la organización donde trabaja hubo despidos, mientras que el 31% contestó que no se registraron desvinculaciones. Por su parte, el 13% de los talentos aseguró haber sido despedido en lo que va del año y el 87% señaló que conservó su puesto de trabajo.

No obstante, el porcentaje es menor con respecto a varios países de la región, ya que Panamá encabeza el ranking con un 86%. Luego se situaron Chile (71%), Perú y Ecuador (68%).

Por otro lado, el 68% de los expertos en recursos humanos respondió que no planea incrementar los sueldos en lo que resta del año, mientras que, de las organizaciones que prevén hacerlo, el 68% proyecta una suba por inflación. Además, el 13% espera un aumento real y el 19% estimó concretar ambos tipos de incremento.

En tal sentido, el 64% de los talentos aseguró no haber recibido un aumento salarial en lo que va del año, mientras que el 36% confirmó que sí obtuvo una mejora en sus ingresos. También el 69% de los talentos expresó que se trató de una actualización por inflación, el 20% un aumento real y el 11% ambos tipos de incremento.

En tanto, el 42% de las organizaciones estimó una evolución regular del mercado laboral, mientras que apenas el 24% espera una evolución positiva con el 21% y un 3% anticipa una evolución muy buena.

Las críticas a las políticas laborales del Gobierno

Por otra parte, el 50% de los especialistas definió las políticas laborales como malas o muy malas, el 31% regulares y el 19% buenas o muy buenas. Además, el 57% considera que hasta el momento fueron negativas, el 36% regular y apenas un 7% respondió que tuvieron un impacto positivo.

En esta línea, una tendencia similar se identifica en cuanto a la proyección para los próximos meses, el 52% cree que el impacto para el resto del año será negativo, el 29% regular y el 19% positivo. También el 53% de los talentos las califica como malas o muy malas el 28% como regulares y el 19% las respalda.

En lo que respecta al impacto que tuvieron estas políticas, el 58% de los talentos considera que hasta el momento tuvieron un impacto negativo en el mundo laboral. El 33% opina que el impacto fue regular y el 9% que fue positivo.