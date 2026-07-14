14 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Casi 7 de cada 10 empresas tuvieron despidos en la primera mitad del año

Un estudio de Bumeran expuso que la razón principal fue la reducción de costos. Además, el 68% de las compañías reconoció que no aumentará los sueldos en lo que resta de 2026.

Por
Las empresas

Las empresas, afectadas por la situación económica.

Télam

Un informe de la plataforma de empleo Bumeran advirtió que el 67% de las empresas despidió trabajadores en lo que va de 2026, lo que expone la fragilidad del mercado laboral en la Argentina. Además, la mayoría de los especialistas en recursos humanos advirtió que la reducción de costos es el principal motivo de las desvinculaciones.

Entregar un CV con mentiras puede generar tensión.
Te puede interesar:

Las 6 mentiras más comunes en los CV: de los trabajos anteriores a las referencias laborales

El relevamiento, del que participaron 5.008 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, reveló que el 61% de los expertos respondió que la baja de los costos es la principal razón de los despidos, mientras que por detrás se ubicaron el desempeño insuficiente del personal (37%), el impacto de la situación económica (30%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (19%), otros motivos (8%) y una fusión o adquisición de la organización (2%).

En tanto, el 69% de las personas trabajadoras afirmó que en la organización donde trabaja hubo despidos, mientras que el 31% contestó que no se registraron desvinculaciones. Por su parte, el 13% de los talentos aseguró haber sido despedido en lo que va del año y el 87% señaló que conservó su puesto de trabajo.

No obstante, el porcentaje es menor con respecto a varios países de la región, ya que Panamá encabeza el ranking con un 86%. Luego se situaron Chile (71%), Perú y Ecuador (68%).

Las empresas, afectadas por la situación económica.

Las empresas, afectadas por la situación económica.

Casi 7 de cada 10 organizaciones no aumentará los sueldos en 2026

Por otro lado, el 68% de los expertos en recursos humanos respondió que no planea incrementar los sueldos en lo que resta del año, mientras que, de las organizaciones que prevén hacerlo, el 68% proyecta una suba por inflación. Además, el 13% espera un aumento real y el 19% estimó concretar ambos tipos de incremento.

En tal sentido, el 64% de los talentos aseguró no haber recibido un aumento salarial en lo que va del año, mientras que el 36% confirmó que sí obtuvo una mejora en sus ingresos. También el 69% de los talentos expresó que se trató de una actualización por inflación, el 20% un aumento real y el 11% ambos tipos de incremento.

En tanto, el 42% de las organizaciones estimó una evolución regular del mercado laboral, mientras que apenas el 24% espera una evolución positiva con el 21% y un 3% anticipa una evolución muy buena.

Las críticas a las políticas laborales del Gobierno

Por otra parte, el 50% de los especialistas definió las políticas laborales como malas o muy malas, el 31% regulares y el 19% buenas o muy buenas. Además, el 57% considera que hasta el momento fueron negativas, el 36% regular y apenas un 7% respondió que tuvieron un impacto positivo.

En esta línea, una tendencia similar se identifica en cuanto a la proyección para los próximos meses, el 52% cree que el impacto para el resto del año será negativo, el 29% regular y el 19% positivo. También el 53% de los talentos las califica como malas o muy malas el 28% como regulares y el 19% las respalda.

En lo que respecta al impacto que tuvieron estas políticas, el 58% de los talentos considera que hasta el momento tuvieron un impacto negativo en el mundo laboral. El 33% opina que el impacto fue regular y el 9% que fue positivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En medio del cierre de fábricas, La Rioja suma dos industrias y 150 empleos. 

"No todo está perdido": La Rioja abrió dos nuevas plantas industriales en plena crisis

El centro cultural del Abasto tiene una gran variedad de eventos para estas vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno en la Ciudad: guía de shows, teatros y espectáculos gratis para los chicos

Fernando Burlando y Francisco Oneto.

Fernando Burlando y Francisco Oneto se reconciliaron en vivo tras el fuerte cruce en el juicio por Diego Maradona

Un menor atrapado en arenas movedizas fue salvado por un gendarme. 

Heroico rescate en Formosa: un gendarme salvó a un padre y su hijo de las arenas movedizas

Luisana Schönberger falleció en un accidente de tránsito. 

Murió Luisana Schönberger, una joven promesa del tenis argentino, en un violento accidente

La Justicia dispuso una indemnización millonaria para la pareja.

Les perdieron la valija en su luna de miel y la Justicia ordenó indemnizarlos 20 años después

Rating Cero

Cami Mayan se besó con otro hombre y revolucionó las redes.

El inesperado gesto de Cami Mayan antes del partido de Alexis Mac Allister: qué pasó

Gladys la Bomba Tucumana, picante contra sus compañeros de Gran Hermano. 

Gladys La Bomba Tucumana liquidó a los participantes de Gran Hermano: "Es gente asquerosa"

Fernando Burlando reveló detalles de las conversaciones.

Burlando reveló detalles de la posible vuelta de Flor Peña a Luzu y advirtió: "Que se apuren"

El bailarín fue encontrado sin vida y su muerte es tema de investigación.

Conmoción: hallaron muerto en Miami al bailarín de grandes figuras de la música urbana

Susana Giménez sin piedad contra la China Suárez, revelaron la interna.

Revelaron el motivo de la tensión entre Susana Giménez y la China Suárez: comenzó en París

El renombrado intérprete de series televisivas se distanció de su esposa meses atrás.

Es actor, estuvo 20 años en una relación y ahora habría encontrado un nuevo amor

últimas noticias

Es el tercer caso fatal en siete días vinculado a acciones del ICE, tras dos muertes por disparos en Houston y Maine.

Operativos del ICE en EEUU: otro inmigrante perdió la vida, ya son tres en una semana

Hace 17 minutos
Las empresas, afectadas por la situación económica.

Casi 7 de cada 10 empresas tuvieron despidos en la primera mitad del año

Hace 21 minutos
El centro cultural del Abasto tiene una gran variedad de eventos para estas vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno en la Ciudad: guía de shows, teatros y espectáculos gratis para los chicos

Hace 57 minutos
Cami Mayan se besó con otro hombre y revolucionó las redes.

El inesperado gesto de Cami Mayan antes del partido de Alexis Mac Allister: qué pasó

Hace 1 hora
Gladys la Bomba Tucumana, picante contra sus compañeros de Gran Hermano. 

Gladys La Bomba Tucumana liquidó a los participantes de Gran Hermano: "Es gente asquerosa"

Hace 1 hora