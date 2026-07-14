Vacaciones de invierno en la Ciudad: guía de shows, teatros y espectáculos gratis para los chicos

Del 18 de julio al 2 de agosto, Buenos Aires ofrece una agenda de vacaciones de invierno con una gran diversidad de opciones ideales para disfrutar en familia.

El centro cultural del Abasto tiene una gran variedad de eventos para estas vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invieron en la Ciudad , del 18 de julio al 2 de agosto, tienen una agenda nutrida de espectáculos, en teatros y complejos culturales y al aire libre, ideal para la recreación de los más chicos.

Buenos Aires ofrece opciones para todos los gustos y bolsillos, desde superproducciones teatrales en plena calle Corrientes, shows para toda la familia, paseos nocturnos, y una gran oferta de actividades gratuitas.

Una de las opciones para este receso escolar son las grandes shows y obras de teatro como Charly y la fábrica de chocolate, en el Teatro Gran Rex , con entradas desde 30 mil pesos en la plataforma Tu Entrada. Se trata de una comediamusical de nivel internacional protagonizada por Agustín "Rada" Aristarán como Willy Wonka.

Maraviloosa Alicia, en el Jardín Botánico Carlos Thays , con una entrada desde 25 mil pesos que se puede comprar sólo a través de MundoTicket. Se plantea como un recorrido nocturno interactivo de gran escala inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Combina arte lumínico, sonido y tecnología en plena naturaleza.

El grupo de música para niños Los Raviolis: Piyama Party se presentan por primera vez en el Paseo La Plaza con entradas desde 33 mil pesos, con lugares a la venta en Plateanet. Se puede disfrrutar de un show de rock e historias divertidas y cotidianas, con la que se identifican tanto los más chicos como los padres. Es un espectáculo dirigido por Diego Reinhold.

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El Salpicón es otra obra de teatro ideal para ver estas vacaciones de invierno, en el NÜN Teatro Bar de Villa Crespo. El regreso de un clásico del teatro infantil argentino creado por Hugo Midón y Carlos Gianni. Ideal para recuperar el juego y la imaginación. La entrada general tiene un valor de 25 mil pesos, y hay promociones para grupo familiar: 2 X 42 mil pesos y 3 X 57 mil pesos. Se pueden conseguir en las redes del teatro.

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Piñón Fijo y una gira nacional

El payaso y cantante Piñón Fijo se presenta en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, con su show musical y participativo. Se presenta en Lomas de Zamora el 20 de julio, en La Plata el 22 de julio, y en Cañuelas el 24 de julio, entre otros destinos. Las entradas están a la venta en PlateaUno, con precios que rondan entre los 25 mil y 35 mil pesos, con cargo de servicio.

Ciudad Cultural Konex: el epidentro de la diversión

El Centro Cultural Konex se viste de fiesta con la presentación de más de 20 números artísticios en estas vacaciones de invierno en la Ciudad. De lunes a domingo, con un castillo inflable gigante en el patio, juegos al aire libre y propuestas gastronómicas para pasar todo el día en un centro de diversión y con entradas desde los 20 mil pesos.

Datos clave para organizar las visitas, según las edades:

De 0 a 8 años, Duo Karma (22/07), Tan Gurí (18/07), Agua de Sol (25/07).

Desde los 4 años, La Bella Durmiente (varias fechas), La Flauta Mágica (espectáculo de ópera adaptada), Quiroga y la selva iluminada (teatro ciego en la oscuridad).

Para chicos desde los 6 y 7 años: Misión Planeta Tierra (obra interactiva de Usted está aquí), Otro Mundo #jamdemagia (espectáculo de ilusionismo).

Planes gratuitos y al aire libre: para cuidar el bolsillo

Si se busca disfrutar de Buenos Aires al aire libre y cuidando el bolsillo hay muchas actividades para los más chicos y la familia con entrada libre y gratuita.

Feria del libro infantil y juvenil: de 18 de julio al 2 de agosto, de 14 a 20 horas, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), en Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099. Es una oportunidad ideal para recorrer stand de libros, disfrutar de narraciones, talleres artítisticos, y shows gratuitos en vivo.

Cine Gratis en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930. Se proyectará un ciclo de dibujos animados clásicos como Tom & Jerry (26/07) y La Pantera Rosa (01/08).

Teatro y conciertos en el Anfiteatro de Parque Centenario: este espacio al aire libre ofrece obras infantiles y shows musicales totalmente gratis, con reserva previa y online.

Tarde de juegos en la Usina del Arte: ubicada en el barrio de La Boca, en Agustín R. Caffarena 1 (esquina Av. Pedro de Mendoza), ofrece talleres de arte, espectáculos infantiles y propuestas musicales gratuitas, como el recital de Mundo Arlequín.

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Viaje en el Tranvía Histórico de Caballito: se trata de una salida en familia imperdible, desde Emilio Mitre al 500, para pasear los fines de semana totalmente gratis sobre antiguos tranvías restaurados del siglo XX.

Más allá de los espectáculos y eventos, lo mejor de estas dos semanas que se vienen será el ponerle una pausa a la rutina. También es un momento ideal para la "desconexión" de las infancias y la compañía de los grandes. Ya sea desde la platea de un gran teatro, abrigados en una plaza, o simplemente disfrutar de una tarde de amigos con chocolatada, películas y juegos, o una pijamada. El mejor de los planes es volver a conectar con el merecido descanso de los estudiantes y una oportunidad para quedarse hasta más tarde despiertos porque "total mañana no hay que madrugar" para ir a la escuela.

Esto sí, habrá que organizar una logísticia especial para estas dos semanas, con amigos, tíos, abuelos, madres y padres de otros chicos, porque hay muchos grandes que deben seguir el ritmo de sus obligaciones y repartirse el tiempo entre el trabajo y las actividades con los niños durante las vacaciones de invierno este 2026.