Mientras la artista se prepara para sus próximos shows, un periodista mexicano detalló cómo se encuentra anímicamente y sus dichos causaron alarma.

El escándalo familiar que envuelve a la familia de Tini Stoessel no tiene fin . Mientras la cantante intenta seguir adelante con su gira internacional, un periodista mexicano brindó detalles preocupantes sobre el estado físico y emocional de la artista.

Los detalles inéditos de las reuniones de Tini Stoessel con sus padres: "Les tenía tanto miedo que..."

De acuerdo con las palabras de Emiliano Morales en Lape Club Social, Stoessel tuvo una crisis de nervios durante los ensayos.

“Estoy sorprendido con el caso de Tini. Estos casos son muy lamentables, pero ahora que Tini ya está en México, lo más delicado es que la han visto muy mal en los ensayos", advirtió.

En ese sentido, Morales repasó el cuadro de depresión que la cantante hizo público tiempo atrás y aseguró que el conflicto con su papá estaría complicando su recuperación: “Recuerden que la diagnosticaron con depresión y la han visto que ha abusado de estos medicamentos que le dieron para la enfermedad. Incluso, ha tenido situaciones de crisis de pánico en los ensayos ".

La pelea con su padre por sus ganancias la habrían afectado.

Luego, se refirió a cómo le habría afectado a Tini enterarse de las presuntas negociaciones que su padre Alejandro Stoessel habría llevado adelante a sus espaldas: “Ella se entera de que el papá firmó varios acuerdos de conciertos de los que no estaba enterada, bajo el rol de manager”.

TINI VS. SU PAPÁ: SE DEMORA LA FIRMA DEL ACUERDO Emiliano Morales, periodista en México: "La vieron con crisis de ansiedad", y dijo: "Él firmó conciertos que ella no sabía" #LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/cuJqyKNI8z

Alejandro y Tini Stoessel.

Y agregó: “Tini toma antidepresivos y ansiolíticos para las crisis de ansiedad que ha tenido por el tema del papá. Si algo la mantiene en pie es la boda que tendrá con el futbolista argentino. Ella no va a decir que está mal de salud, aparenta estar bien, pero tras bambalinas se sabe todo esto”.

Pese a todo, la agenda de la cantante continúa firme y Morales repasó los próximos compromisos que Martina tiene programados para encontrarse con el público latinoamericano.

Tini durante sus presentaciones de FUTTTURA. @tinistoessel

"Ella va a estar hoy en Guadalajara en un estadio donde entran alrededor de 20 mil personas. Se piensa que va a haber algunos invitados, pero lo más importante es que el 4 de septiembre se presenta en Ciudad de México donde estarán Los Ángeles Azules como principales invitados", concluyó.