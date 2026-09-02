Luis Caputo le contestó a la UIA: "Tienen que invertir, hacer cosas a las que no están acostumbrados"

El ministro de Economía, Luis Caputo , respondió los cuestionamientos de la Unión Industrial Argentina (UIA) por las políticas del Gobierno y remarcó que "la mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio, que es difícil para algunos". Además, advirtió que la situación "implica que hay que reconvertirse e invertir, algo que no estaban acostumbrados a hacer".

Caputo brindó un discurso por el Día de la Industria en el Sheraton Buenos Aires Hotel, mientras la administración libertaria mantiene una tensa relación con el sector. Tras su presentación, le contestó al vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti , quien había afirmado que "esta gente no conoce el país ni lo que es una industria".

"Al contrario de lo que dijo esta persona, con el equipo económico tenemos reuniones con diferentes sectores de la industria y debo decir que la reacción de la mayoría de los empresarios no es lo que dijo esta persona. La mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio, que es difícil para algunos, que implica que hay que reconvertirse e invertir, algo que no estaban acostumbrados a hacer", remarcó el titular del Palacio de Hacienda.

En tal sentido, defendió su plan económico. "Estamos en un proceso de reconversión y en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío, como ministro, es defender el interés de todos los argentinos y no el de alguien en particular. Nosotros vamos por lo que es moralmente justo y creemos que lo moralmente justo es lo que se está haciendo: pagar los bienes 2, 3, 4, 5 o 10 veces de lo que valían en un país vecino no está bien", marcó.

También se refirió a sus diálogos con el sector industrial: "Hablo con las industrias todo el tiempo y el feedback no es el que pasó el vicepresidente de la UIA, sino todo lo contrario. Todos entienden que es el momento de convertirse y que es el momento de invertir. Es un momento de cambio y eso genera cierta fricción. La reacción de los empresarios es positiva. Tenemos que hacer lo que nos parece más justo para la sociedad y estamos yendo por el camino correcto".

En tanto, Caputo ejemplificó con la industria textil. "Vengo de las reuniones del G20 y nos ponen como el ejemplo a seguir. Recorro industrias, vengo de Catamarca de una de las industrias que podría ser una de las más afectadas, que es la textil. Estuve en Calzados Ombú y tenían una empresa espectacular con un nivel de inversión impresionante. El dueño me dijo que la tienen más difícil pero que compiten e invierten. El cambio también está en la reacción de cada uno", expresó.

En esta línea, comparó las proyecciones con la situación de anteriores años: "Estamos yendo a un modelo donde se crece a dos velocidades y es algo obvio porque se liberan recursos de un sector que antes estaba oprimido, pero esos sectores hoy son los que le permiten al resto de la economía tener las condiciones para el financiamiento, planificar e invertir, lo que antes no se podía".

Luis Caputo sostuvo que "el camino en el que estamos es el correcto"

Por otro lado, el ministro de Economía respaldó su plan microeconómico. "El camino en el que estamos es el correcto. Dentro de dos años también habrá gente que no va a llegar a fin de mes. Es un proceso en el que no se cambiarán 100 años en uno. Tengo que lograr que esa gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos y eso se está logrando. El nivel de pobreza bajó a la mitad. Si hubiera subido al doble, ¿no se estaría hablando de otra cosa que se duplicó la pobreza? Sin embargo, cayó a la mitad", señaló.

"Tenemos que tratar de darles oportunidad a los jóvenes. No vamos a ser Suiza en un año y tampoco lo prometimos, de lo que estamos seguros es que este es el camino correcto. Lo importante es la perseverancia, creer y no desviarnos del camino. Si eso pasa, de acá a los 20 años esto será a otro país. La economía está creciendo y las exportaciones en récord", añadió Caputo.