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Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su noviazgo en redes sociales: cómo fue

La actriz y el cantante pusieron punto final a las especulaciones e hicieron pública su relación.

El vínculo entre Gime Accardi y Seven Kayne ya es oficial.

El vínculo entre Gime Accardi y Seven Kayne ya es oficial.

  • Los protagonistas de TILF confirmaron su relación tras varios meses de rumores y especulaciones.
  • El romance se mantuvo en silencio durante los primeros meses y solo era conocido por su círculo más cercano.
  • El cantante dio el primer paso al compartir una romántica imagen junto a la actriz durante una cena.
  • El intercambio de publicaciones en Instagram terminó por oficializar el noviazgo ante sus seguidores.

Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron públicamente su relación con una tierna postal compartida en las redes sociales. Después de varios meses marcados por rumores, especulaciones y versiones sobre un posible romance, ambos eligieron sus cuentas de Instagram para despejar cualquier duda.

La actriz y el cantante compartieron el set de filmación de su reciente ficción.
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Las figuras de TILF, la ficción erótica en formato vertical dirigida y protagonizada por Accardi, publicaron imágenes que reflejan su cercanía y complicidad, poniendo fin al misterio y oficializando ante sus seguidores que están atravesando un gran momento juntos y viviendo una historia de amor.

La actriz y el cantante durante el rodaje de TILF.

La actriz y el cantante durante el rodaje de TILF.

Debido a la gran repercusión que tuvo su separación de Nicolás Vázquez, la actriz optó por manejar con extrema cautela los aspectos relacionados con su vida sentimental. Por ese motivo, durante los primeros meses de la relación, su romance con el cantante se mantuvo reservado y solo era conocido por su círculo más cercano de familiares y amigos.

Así fue la confirmación del noviazgo entre Gimena Accardi y Seven Kayne

El cantante de trap fue quien dio el primer paso para hacer pública la relación al compartir una historia de Instagram de una cena junto a la actriz. En la imagen se podía ver a Gimena observándolo con una sonrisa mientras ambos se tomaban de la mano sobre la mesa de un restaurante, en una escena que rápidamente despertó la atención de sus seguidores.

Un detalle no pasó desapercibido: en un espejo ubicado detrás de la actriz se leía la frase "directo al corazón", que el músico decidió destacar con un trazo rojo. Minutos después llegó la respuesta de Accardi, quien replicó la publicación en su propio perfil y la acompañó con el emoji de una carta de amor con un corazón rojo, un gesto que terminó de confirmar el romance.

Las fotos de la confirmación que ambos publicaron en Instagram.

Las fotos de la confirmación que ambos publicaron en Instagram.

Con este intercambio de gestos y mensajes en las redes sociales, la flamante pareja decidió dejar atrás las especulaciones y oficializar públicamente su relación. La confirmación generó una inmediata repercusión entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, donde el vínculo ya despierta un fuerte interés y promete convertirse en una de las historias sentimentales más comentadas de los próximos meses.

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