Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, anunciada públicamente hace poco más de un mes, tomó un giro inesperado este lunes con la revelación de un detalle hasta ahora oculto.

Aunque desde el comienzo se especuló con una crisis de pareja, Ángel de Brito señaló que la ruptura fue provocada por una infidelidad de parte de la actriz.

Según el conductor de LAM, Vázquez descubrió que su esposa mantenía una relación paralela: "No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo". "Esto se va a saber igual porque hay otros involucrados en todo esto que también saben de la noticia", agregó antes de afirmar que este "es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena".

Aunque no mencionó el nombre del tercero en discordia, Yanina Latorre, deslizó que el vínculo entre Accardi y esta persona "todo indicaría que siguen".

"Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos igual venían mal desde hace un año. Pero en cierto momento él empezó a notar otras cosas que no eran por desgaste, pero en determinado momento se dio cuenta que había otra persona y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió", concluyó Ángel De Brito.