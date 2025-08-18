IR A
IR A

Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Ángel de Brito se refirió a los detalles que llevaron a la ruptura de la pareja luego de 18 años y adelantó que "esto pronto se va a saber".

Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi confirmó su separación y se reavivó la polémica
Te puede interesar:

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi se separó de su novio y reavivó la polémica

Aunque desde el comienzo se especuló con una crisis de pareja, Ángel de Brito señaló que la ruptura fue provocada por una infidelidad de parte de la actriz.

Según el conductor de LAM, Vázquez descubrió que su esposa mantenía una relación paralela: "No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo". "Esto se va a saber igual porque hay otros involucrados en todo esto que también saben de la noticia", agregó antes de afirmar que este "es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena".

Aunque no mencionó el nombre del tercero en discordia, Yanina Latorre, deslizó que el vínculo entre Accardi y esta persona "todo indicaría que siguen".

"Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos igual venían mal desde hace un año. Pero en cierto momento él empezó a notar otras cosas que no eran por desgaste, pero en determinado momento se dio cuenta que había otra persona y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió", concluyó Ángel De Brito.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vázquez soportó más de 20 días de funciones con un desgarro en el músculo piramidal.

La impresionante transformación de Nico Vázquez para interpretar a Rocky

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

últimas noticias

play

Bercovich: "Caputo está tan desesperado que improvisa a cada paso"

Hace 45 minutos
Gastón Zárate fue señalado en 2007 como responsable del asesinato de Nora Dalmasso. 

Detuvieron al "perejil" del caso Dalmasso por un brutal homicidio tras un partido de fútbol: "Es un violento"

Hace 1 hora
Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Hace 1 hora
play

Maslatón: "Milei y Caputo permiten la bicicleta financiera y están reventando la economía real"

Hace 2 horas
play

Jorge Taiana: "Javier Milei es un mentiroso y odia la democracia"

Hace 2 horas