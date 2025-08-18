Tras los rumores que aseguraron que vivía un romance con el actor, Dai Fernández confirmó que se separó de su novio después de siete años.

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi confirmó su separación y se reavivó la polémica

La separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi levantó olas de especulaciones y una de ellas apuntaba a un acercamiento entre el actor y Dai Fernández , su compañera en el musical Rocky, algo que tomó mayor fuerza en las últimas horas.

Según indicaron en Intrusos, la actriz se separó de su novio, con quien llevaba siete años juntos, justo en medio del revuelo. “ Dai Fernández se separó de su novio Gonzalo Gerber ”, aseguró Paula Varela antes de agregar que esta “es una separación que va a dar que hablar porque trae aparejado otras especulaciones”.

Según Varela, el vínculo duró varios años y parecía estable aunque la ruptura fue interpretada como un indicio más en el escándalo sentimental.

Luego del anuncio de la separación entre Vázquez y Accardi , comenzaron los rumores sobre la posible responsabilidad de un tercero en discordia y la periodista Ximena Capristo confirmó que el actor fue quien decidió separarse porque se habría enamorado de otra persona y lo confesó con una dolorosa frase.

En el programa Sálvese quien pueda, Yanina Latorre expresó que esa información “llega del entorno de ellos, no lo inventamos” y agregó que “hasta ayer, no sabía ni quién era Dai Fernández”, la coprotagonista de Rocky.

Fue entonces que Capristo indicó: “A mí me dijeron que ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) y que quedó seleccionada para Rocky y que Gimena fue parte de esta selección”.

“En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían. Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Gimena y le dijo que no era una calentura y que no la quería lastimar”, agregó.

Dai Fernández y Nico Vázquez Redes sociales

La insólita razón por la que que Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky

El actor Nico Vázquez anunció que, por razones de fuerza mayor, levantó las funciones del fin de semana de Rocky, con entradas totalmente agotadas.

Según la periodista Laura Ubfal en su portal laubfal.com todos los que tienen sus tickets podrán ver la obra en igual ubicación el 26 de setiembre, los del sábado el 27 del mes que viene y los del domingo el 28.